Kladivo na Slavii. Petrášek se vrátil po zranění a straší soupeře při standardkách
Slavia už má titul, zaslouženě, a tak se projednou nemusí obávat svého přízraku, tedy Hradce Králové. Před pár lety ji dvakrát připravil o mistrovskou korunu, v této sezoně je jediný, pokud odhlédneme od kontumace v derby, kdo ji porazil. Navíc na jejím stadionu neprohrál… V neděli se budou „votroci“ rvát o čtvrté místo, jejich (asi) hlavní zbraní budou standardní situace a prakticky nebránitelný kolos Tomáš Petrášek. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Na začátku listopadu 2024 dorazila Slavia do Malšovické arény. Favorit, jasná věc, čtvrt hodiny před koncem se také ujala vedení, trefil se nejlepší hráč ligy Lukáš Provod. Jenže domácí srovnali, po rohu se hlavou prosadil Tomáš Petrášek.
„To se těžko brání,“ utrousil jen trenér Jindřich Trpišovský.
Je to tak, Petrášek je démon standardních situací. Už při angažmá v Polsku, kde se vykopal mezi českou elitu, to demonstroval. Po návratu do Hradce a vstupu do ligy ve dvaatřiceti letech pověst jen potvrzuje. Celkem dal v dospělé kariéře dvaapadesát branek, v polské Ekstraklase jich má jedenáct, v české lize zatím čtyři.
Jenže při standardkách nemusí jen pálit, jak se ukázalo naposledy proti Liberci. Výrazně přispěl ke gólu Martina Suchomela, měl další šance, Slovan byl díky jeho síle a kooperaci s dalšími spoluhráči pod tlakem. Při „mrtvých míčích“ si vůbec nevěděl rady. Prohra 0:1 byla milosrdná.
„Bloky jsou na hraně faulů, ale dneska se to takhle hraje, což znamená, že je to velmi složité. Dan Horák to dobře kope levou, Hradečtí jsou velcí, silní,“ popisoval kouč Liberce Radoslav Kováč. „Bloky používají všichni. U nás blokoval Adam Vlkanova, takže je to spíš otázka na trenéra Kováče, jestli je Adam dostatečný blok na to, aby si s ním jejich stopeři neporadili. Nemyslím to zle, Adam má v nohách sílu díky hokeji, ale určitě není žádný Zdeno Chára,“ reagoval s úsměvem Petrášek. Trochu si rýpl, to ano…
Vedle Vlkanovy využíval stoper jako kryt také Daniela Trubače, což rozhodně rovněž není kolohnát. Vlkanova měří podle webu Chance Ligy 169 centrimetrů, tedy jako Lionel Messi, Trubač je o sedm „čísel“ vyšší.
Plán, který fungoval, nachystal asistent Lukáš Vácha, jenž měl v den duelu se Slovanem narozeniny. Zásadní však je, aby ho všichni splnili. „V poslední době nám to moc nešlo, a tak jsem byl na Vašona nepříjemnej. Možná čekal, až se mu vrátí Petras,“ vykládal dobře naložený trenér David Horejš. „Jde o to, aby hráči splnili roli, co mají. Musí se to sejít. Když se to povede, je z toho gól, protože Petras je v tom silný.“
Nejde jen o Petráška
Levačkou kope standardky Daniel Horák, pravačkou Vladimír Darida nebo Adam Vlkanova. Důležitý je také Filip Čihák, další hromotluk, který si umí najít balon. Soupeři se nemohou soustředit jen na Petráška, což bylo vidět také proti Severočechům. Ne každý kop šel na bývalého reprezentanta, ve druhé půli se sám v dobré pozici ocitl právě Čihák, sok si totiž více hleděl jiného prostoru.
Každopádně to vedlo k úspěchu, který Hradec postrčil na čtvrté místo. Poháry jsou blízko. Když Jablonec vyhraje ve středu právě v Malšovicích finále MOL Cupu na Karvinou, „votroci“ je mají jisté. „Budeme jim fandit,“ netajil přirozeně Horejš. Jinak musí dál usilovat o čtvrtou figuru. Před sebou mají duely se Slavií i Spartou.
Pak mohou udělat velký výsledek. „Dokud to není stoprocentní, musíme mít pokoru a zůstat v koncentraci. Ale slyšet to a cítit, jak se to blíží a co to pro lidi a tenhle klub znamená, je opravdu výjimečné a krásné. Jsem strašně pyšný na to, že přepisujeme historii tohohle klubu. Obrovsky mi na tom záleží. Když jsem sem přišel, něco takového jsem si přál,“ říkal Petrášek.
Nahlas o tom však nemluvil na rozdíl od spoluhráče Vlkanovy, který hlásá do světa, že Evropa je cíl už dlouhodobě. „Protože mám zkušenost, že je lepší o tom nemluvit, ale raději pro to něco udělat. Tím nechci vůbec narážet na Adama, on je prostě svůj, rád říká věci nahlas. Je to takový Conor McGregor českého fotbalu. Něco řekne a jde si za tím. Já mám ale jinou zkušenost, něčím jsem si prošel. V Polsku jsem získal pět velkých trofejí a vím, že na začátku, když jsme ještě nebyli top týmem, jsme nemuseli všem říkat, kam jdeme. Jen jsme potichu pracovali,“ připomněl plodné roky v Rakówu Čenstochová.
Nyní je blízko i s klubem, v němž vyrostl.
Složité jaro
Na tři měsíce vypadl ze hry kvůli zranění ze zápasu s Duklou. Ale Tomáš Petrášek, lídr Hradce, který však kapitánskou pásku s úctou v zimě předal Vladimíru Daridovi, je zpět. Zvládl duel s Jabloncem, a to rozporuplně, naopak proti Liberci byl veskrze perfektní. Co říká o posledních týdnech?
O Jablonci: „První poločas jsem se cítil skvěle. V druhém jsem se ale nedokázal vymanit z tlaku, který Jablonec vytvořil. Důkladně jsem si to analyzoval, viděl jsem ten druhý poločas několikrát. Vůbec mi nevadilo, že mě trenér natřel před celou kabinou. Je potřeba ukazovat chyby.“
O čekání na šanci: „Byl jsem připravený, ale kluci hráli skvěle. Opět mi pomohla zkušenost. Když jste stoper a zraníte se a kluci mezitím chytnou formu, je těžké se tam dostat. Musíte ukázat, že jste připravený. Nepřijal jsem roli oběti, která jen čeká, co se stane. Po hráčích jsem šlapal v dobrém slova smyslu a snažil se vyrovnat jejich úrovni. Řekl jsem to i v kabině a poděkoval jsem Filipu Čihákovi za to, že nastavil tak vysoký standard, kterému jsem se musel přiblížit. Bez toho by mě to neposouvalo. Nebral jsem to jako křivdu, ale jako příležitost se v kariéře posunout dál. Musíte být pořád hladový a adaptovat se.“
O zelenáčovi Štěpánovi Ponikelském (ročník 2007): „Jsme rádi za každého hráče z akademie. Pony je příkladem skvělého nastavení: ráno jde na trénink, v půl jedné dělá maturitu a druhý den přijde znovu, jako by se nechumelilo. Byl jsem nadšený, že debutoval před Malšovickou arénou. Říkal jsem mu, ať si to užije, ať hraje odvážně jako na tréninku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46