Předplatné

Čupr: Sezona určitě není úspěšná. U béčka uznal chybu a je v rozporu s Rosickým

Video placeholder
Šéfové Sparty a Slavie v TIKI-TAKA. Čupr s Tvrdíkem si podali ruce • Zdroj: Oneplay Sport
Výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr
Sparta postaví nový stadion s kapacitou až pět tisíc lidí
Sparta postaví nový stadion: kapacita až pět tisíc lidí a zápasy béčka i žen
Sparta postaví nový stadion s kapacitou až pět tisíc lidí
Výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr
Sparta postaví nový stadion: kapacita až pět tisíc lidí a zápasy béčka i žen
Výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr
9
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (11)

Levnější varianta je, aby béčko nadále hrálo na pronajatém stadionu Viktorie Žižkov. Vedení fotbalové Sparty se ale rozhodlo jinak. Letenský klub vybuduje ideálně do roku 2029 moderní areál v pražské Krči, za který zaplatí kolem jedné miliardy korun. „Chceme mít vlastní zázemí s vlastní identitou,“ uvedl místopředseda představenstva František Čupr, jenž promluvil také o plánech na Strahově, sezoně áčka nebo koncepci druholigové rezervy.

Jaké jsou plány s novým areálem?
„Chceme postavit větší stadion s finální kapacitou až pro pět tisíc návštěvníků. Bude určený primárně pro béčko a současně pro A-tým žen. Jsme samozřejmě otevření i spolupráci s dalšími týmy.“

Vedete konkrétní debaty?
„Budeme rádi, kdyby tady měly zázemí naše nejmenší děti, to znamená od šesti do osmi let. Bavili jsme se už se Slavojem Vyšehrad a případně jsme připraveni areál nabídnout fotbalové asociaci jako zázemí pro A-tým žen nebo další mládežnické reprezentace.“

S asociací jste už byli v kontaktu?
„Bavili jsme se o tom s předsedou Davidem Trundou a nápad se mu zamlouval. Nicméně jde zatím jen o předběžné diskuze.“

A jak pokračuje projekt nového stadionu na Strahově, kde má v budoucnu hrát áčko?
„Věříme, že areál v Krči bude hotový výrazně rychleji než stadion na Strahově. Pracujeme ale na něm, vedeme rozhovory s architekty, zástupci UEFA, konzultanty ve sportovní oblasti a snažíme se skládat jednotlivé dílky puzzle, abychom mohli udělat architektonickou soutěž a pokračovat v přípravě dokumentace tak, abychom se dostali ke stavebnímu povolení.“

Tušíte, kdy dojde k dalšímu posunu?
„To je velice těžké předjímat. Počítám s tím, že budeme schopni stadion na Strahově postavit v horizontu osmi až deseti let. Rozhovory s architekty směřují k tomu, že první vizualizaci můžeme mít v příštím roce.“

Berete inspiraci i v zahraničí?
„Inspirací je určitě celá řada. Zmíním třeba nový připravovaný stadion v Zaragoze, na kterém se má hrát budoucí mistrovství. Je to velice pěkný městský stadion, který se momentálně staví.“

Jinak áčku zbývají odehrát dvě ligová kola a je jasné, že skončí na druhém místě tabulky. Jak jste viděl tuto sezonu?
„Určitě ji nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, protože nemáme titul. Bohužel jsme vypadli i brzo z poháru a skončíme bez trofeje. S výsledky nemůžeme být spokojení. Jediné, co nám může trochu vrátit radost, je, když zvládneme v další sezoně předkola Ligy mistrů a dostaneme se do ligové fáze. To budeme vnímat jako určitou náplast a samozřejmě zlepšení oproti pohárové Evropě, kterou jsme zažili tuto sezonu. Pro mě osobně je ale důležitá ještě jedna věc.“

Jaká?
„Budu možná trochu v rozporu s tím, co říkal Tomáš Rosický. Je pro mě velice důležité, aby B-tým zůstal ve druhé lize, protože koncepce, se kterou pracujeme, je mít pokryté všechny tři ligy. Máme áčko v první, béčko ve druhé a také partnerské kluby ve třetí. Chceme, aby naši mladí velice perspektivní hráči měli možnost se rozvíjet v profesionální soutěži, kde kvalita soupeřů a hřišť je významně vyšší.“

Jenže béčko je momentálně v zóně sestupu. Máte už připravenou reakci, abyste nejlepší hráče případně udrželi ve druhé lize?
„Přiznám se, že se soustředíme na to, abychom zvládli záchranu. Bavíme se ale o tom s Tomášem Rosickým a dal jsem mu za úkol, aby připravil strategii. V tuto chvíli ještě nebudu zveřejňovat detaily.“

Přemýšlíte o úpravě koncepce fungování béčka?
„Nemyslím si, že je špatná. Spíš jsme to bohužel jen herně nezvládli. V předchozích letech jsme měli připravené, že s námi v béčku úspěšně pracoval David Pavelka, který byl samozřejmě důležitou součástí týmu. Díky tomu béčko bylo lepší. Víte, že dneska tam nemáme žádného zkušeného staršího hráče. Není to proto, že bychom ho nechtěli, bohužel se nám to nepodařilo zrealizovat a jednoznačně se to ukázalo jako nedostatek.“

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka28233257:2072
2Táborsko28155847:3150
3Artis28147744:3449
4Ústí281431150:4245
5Příbram281351029:3044
6Opava281110742:3043
7Baník B281251143:3841
8Žižkov281251136:4541
9Vlašim281081039:3038
10Slavia B281051338:4335
11Č. Budějovice281041429:3734
12Kroměříž28931629:4130
13Chrudim28781334:4829
14Prostějov285111230:4326
15Sparta B28741727:5125
16Jihlava28581527:3823
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (11)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů