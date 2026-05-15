Čupr: Sezona určitě není úspěšná. U béčka uznal chybu a je v rozporu s Rosickým
Levnější varianta je, aby béčko nadále hrálo na pronajatém stadionu Viktorie Žižkov. Vedení fotbalové Sparty se ale rozhodlo jinak. Letenský klub vybuduje ideálně do roku 2029 moderní areál v pražské Krči, za který zaplatí kolem jedné miliardy korun. „Chceme mít vlastní zázemí s vlastní identitou,“ uvedl místopředseda představenstva František Čupr, jenž promluvil také o plánech na Strahově, sezoně áčka nebo koncepci druholigové rezervy.
Jaké jsou plány s novým areálem?
„Chceme postavit větší stadion s finální kapacitou až pro pět tisíc návštěvníků. Bude určený primárně pro béčko a současně pro A-tým žen. Jsme samozřejmě otevření i spolupráci s dalšími týmy.“
Vedete konkrétní debaty?
„Budeme rádi, kdyby tady měly zázemí naše nejmenší děti, to znamená od šesti do osmi let. Bavili jsme se už se Slavojem Vyšehrad a případně jsme připraveni areál nabídnout fotbalové asociaci jako zázemí pro A-tým žen nebo další mládežnické reprezentace.“
S asociací jste už byli v kontaktu?
„Bavili jsme se o tom s předsedou Davidem Trundou a nápad se mu zamlouval. Nicméně jde zatím jen o předběžné diskuze.“
A jak pokračuje projekt nového stadionu na Strahově, kde má v budoucnu hrát áčko?
„Věříme, že areál v Krči bude hotový výrazně rychleji než stadion na Strahově. Pracujeme ale na něm, vedeme rozhovory s architekty, zástupci UEFA, konzultanty ve sportovní oblasti a snažíme se skládat jednotlivé dílky puzzle, abychom mohli udělat architektonickou soutěž a pokračovat v přípravě dokumentace tak, abychom se dostali ke stavebnímu povolení.“
Tušíte, kdy dojde k dalšímu posunu?
„To je velice těžké předjímat. Počítám s tím, že budeme schopni stadion na Strahově postavit v horizontu osmi až deseti let. Rozhovory s architekty směřují k tomu, že první vizualizaci můžeme mít v příštím roce.“
Berete inspiraci i v zahraničí?
„Inspirací je určitě celá řada. Zmíním třeba nový připravovaný stadion v Zaragoze, na kterém se má hrát budoucí mistrovství. Je to velice pěkný městský stadion, který se momentálně staví.“
Jinak áčku zbývají odehrát dvě ligová kola a je jasné, že skončí na druhém místě tabulky. Jak jste viděl tuto sezonu?
„Určitě ji nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, protože nemáme titul. Bohužel jsme vypadli i brzo z poháru a skončíme bez trofeje. S výsledky nemůžeme být spokojení. Jediné, co nám může trochu vrátit radost, je, když zvládneme v další sezoně předkola Ligy mistrů a dostaneme se do ligové fáze. To budeme vnímat jako určitou náplast a samozřejmě zlepšení oproti pohárové Evropě, kterou jsme zažili tuto sezonu. Pro mě osobně je ale důležitá ještě jedna věc.“
Jaká?
„Budu možná trochu v rozporu s tím, co říkal Tomáš Rosický. Je pro mě velice důležité, aby B-tým zůstal ve druhé lize, protože koncepce, se kterou pracujeme, je mít pokryté všechny tři ligy. Máme áčko v první, béčko ve druhé a také partnerské kluby ve třetí. Chceme, aby naši mladí velice perspektivní hráči měli možnost se rozvíjet v profesionální soutěži, kde kvalita soupeřů a hřišť je významně vyšší.“
Jenže béčko je momentálně v zóně sestupu. Máte už připravenou reakci, abyste nejlepší hráče případně udrželi ve druhé lize?
„Přiznám se, že se soustředíme na to, abychom zvládli záchranu. Bavíme se ale o tom s Tomášem Rosickým a dal jsem mu za úkol, aby připravil strategii. V tuto chvíli ještě nebudu zveřejňovat detaily.“
Přemýšlíte o úpravě koncepce fungování béčka?
„Nemyslím si, že je špatná. Spíš jsme to bohužel jen herně nezvládli. V předchozích letech jsme měli připravené, že s námi v béčku úspěšně pracoval David Pavelka, který byl samozřejmě důležitou součástí týmu. Díky tomu béčko bylo lepší. Víte, že dneska tam nemáme žádného zkušeného staršího hráče. Není to proto, že bychom ho nechtěli, bohužel se nám to nepodařilo zrealizovat a jednoznačně se to ukázalo jako nedostatek.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|28
|23
|3
|2
|57:20
|72
|2
Táborsko
|28
|15
|5
|8
|47:31
|50
|3
Artis
|28
|14
|7
|7
|44:34
|49
|4
Ústí
|28
|14
|3
|11
|50:42
|45
|5
Příbram
|28
|13
|5
|10
|29:30
|44
|6
Opava
|28
|11
|10
|7
|42:30
|43
|7
Baník B
|28
|12
|5
|11
|43:38
|41
|8
Žižkov
|28
|12
|5
|11
|36:45
|41
|9
Vlašim
|28
|10
|8
|10
|39:30
|38
|10
Slavia B
|28
|10
|5
|13
|38:43
|35
|11
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|12
Kroměříž
|28
|9
|3
|16
|29:41
|30
|13
Chrudim
|28
|7
|8
|13
|34:48
|29
|14
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|15
Sparta B
|28
|7
|4
|17
|27:51
|25
|16
Jihlava
|28
|5
|8
|15
|27:38
|23
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup