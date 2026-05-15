Jedno úterý vše změnilo… Solbakken má roztroušenou sklerózu, neviděl na jedno oko
I fotbalová Sparta mu vyjádřila podporu: „Zůstaň silný!“ Markusi Solbakkenovi, jejímu bývalému záložníkovi, byla diagnostikována před třemi měsíci roztroušená skleróza. „Jedno úterý jsem se probudil a zjistil, že nevidím na jedno oko. Bylo to tmavé a mlhavé,“ svěřil se teprve 25letý hráč v upřímné zpovědi pro norskou televizi TV2.
Spartu opustil na začátku aktuální sezony. Solbakken přestoupil do dánského Aarhusu, který si s předstihem zajistil zisk mistrovského titulu. „Zvládli jsme to,“ sdílel norský záložník na sociální síti Instagram. Pochopitelně byl součástí týmových oslav. Užil si je!
Postupně se zapracoval do základní sestavy dánského celku, k velkému úspěchu nakonec přispěl dvěma góly v jedenácti ligových zápasech. Jenže na jaře se na hřišti vůbec neobjevil, i když se postupně rozehrál do velmi dobré formy.
Vše se změnilo v polovině února. Solbakken se probudil s tím, že na jedno oko sotva viděl. Řekl o tom akorát přítelkyni, jinak dlouho mlčel. Rodiče neměli o ničem ani tučení. Jejich syn pokračoval v tréninku a chystal se na další ligový zápas.
„Po tréninku jsme si zahráli stolní tenis, a když jsem vůbec netrefil míček, uvědomil jsem si, že tohle není jen tak, že se mi něco stalo s okem,“ vyprávěl Solbakken pro TV2.
Zrak se mu postupně zhoršil, neustále ho bolela hlava. A když se nejbližší utkání kvůli sněhu nakonec zrušilo, začal zdravotní komplikace řešit. Okamžitě podstoupil vyšetření u očního lékaře, který mu následně potvrdil, že zrak v levém oku se mu zhoršil zhruba o šedesát procent.
Proto navštívil neurologa. „Byla to výjimečná situace. Když váš syn podstupuje skenování mozku, jsou to vyšetření míchy a tisíce krevních testů, tak si uvědomíte, že to jsou obtížné dny,“ řekl táta Stale Solbakken, který je trenérem norské reprezentace.
Pomyslel na konec kariéry
Nakonec přišla jasná a velmi nepříjemná zpráva, je to roztroušená skleróza. „Musím přiznat, že když jsem se tu zprávu dozvěděl, ležel jsem na gauči v klubíčku a plakal. Měl jsem velký strach,“ říká Markus Solbakken.
Vytáhl počítač, začal si zjišťovat, co onemocnění vlastně znamená. „Když jsem to slyšel, pomyslel jsem si, že je to konec mé fotbalové kariéry,“ líčil. „Google není vždycky tvůj nejlepší kamarád, když jde o povzbuzení. Občas to může být brutální a byly dny, kdy jsem se do sebe uzavíral a říkal si, že tohle může být do budoucna hodně těžké.“
Po nedávných mistrovských oslavách s Aarhusem, který za něj zaplatil Spartě údajně dva miliony eur, si byl zaběhat a zvládl půlmaraton za hodinu a půl. Momentálně je s týmem v plném tréninku, ale na ostrý start si možná ještě počká.
„Aktuální stav je takový, že při nízké tepové frekvenci mi to nevadí, ale jak se mi zvýší, zhorší se mi zrak,“ přiznal Solbakken, který odehrál za Spartu 39 soutěžních zápasů.
I když stále myslím jen na to, až bude zdravý a začne zase hrát fotbal, věnuje se i dalším věcem. Už v Praze bylo evidentní, že ho velmi zajímá móda. „S kamarádem jsme založili módní značku, takže doma sedím a navrhuji nějaké oblečené a další věci,“ vyprávěl Solbakken.
Přesto ještě nic nebalí! Na hřišti se snad ještě objeví…