Baník vyhrál a „přežil“ do posledního kola. Na Dukle se ukáže, kdo sestoupí z ligy

Václav Jurečka se snaží odpoutat od zlínské obrany
Václav Jurečka se snaží odpoutat od zlínské obrany
Protest fanoušků Baníku proti Jaroslavu Tvrdíkovi
Vyloučený Jakub Černín ze Zlína při utkání na Baníku
Srdan Plavšič a jeho radost po ostravském gólu
Branku Daniela Gilberta odvolal VAR pro hru rukou
19
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík
Chance Liga
Fotbalisté Baníku mají stále naději, že udrží prvoligovou příslušnost. V předposledním kole skupiny o záchranu totiž porazili bezradný Zlín 2:0. Pomohla jim také prohra Dukly 0:2 v Teplicích, právě na půdě pražského klubu příští týden musí zvítězit, aby se dostali do baráže z předposledního místa. Při rovnosti bodů totiž rozhoduje umístění ze základní části, které má Dukla lepší. Dění na stadionech jsme sledovali v ONLINE reportáži.

Zprávy ze dne 16. května 2026

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:57

Teplice - Dukla 2:0. Trenér Dukly Pavel Šustr si něco ještě z plných plic vyříkal se čtvrtým rozhodčím Wulkanem. Jistě jde o situaci těsně po červené kartě pro Millu, kdy Dukle nebyla odpískána penalta na Gilberta. Jeho hráči se mezitím odešli rozloučit s velice dobře fandícím kotlem pražských fanoušků.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:57

Baník - Zlín 2:0.. Konec, hlasatel veřejně poděkoval do Teplic. Baník žije! Za týden na Dukle se očekává invaze ostravských fanoušků.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:54

Teplice - Dukla 2:0 (90+5. minuta): Sedmnáctiletý Idris Hopi obešel Bačkovského a z rychlého protiútoku doráží Duklu.

Teplice se radují z branky do sítě Dukly Praha
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:53

Baník - Zlín 2:0 (90. minuta). Je jasno, o sestupujícím se rozhodne až za týden, protože Michal Frydrych zvyšuje na 2:0 pro Baník. Kapitán si našel Holzerův centr z rohu, brankář Štěpán Bachůrek jej podběhl a Frydrych se hlavou trefil do opuštěné kasy.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:51

Teplice - Dukla 1:0 (90+4. minuta): Kdybyste se tábora Dukly zeptali před utkáním ne nejhorší možný scénář, zřejmě by vypadal takto. Solidní výkon, který ale nebyl odměněn ani bodem, ani gólem. K tomu ztráta dvou klíčových hráčů základní sestavy Kevina Prince Milly a Erica Hunala kvůli, ruku na srdce, naprosto zbytečným červeným kartám.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:47

Teplice - Dukla 1:0 (87. minuta): Sudí Berka pod palbou teplické kritiky. Po zaváhání gólmana Bačkovského uháněl na prázdnou bránu mladík Hopi, Hunal ho ale zezadu podsekl. Jasná červená karta, Berka ale rozpažil. Obránce následně vylučuje až po intervenci videa. Další velká komplikace k příštímu víkendu - bude ji chybět další klíčový hráč. V ten moment bylo taktičtější si nechat vstřelit branku.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:41

Baník - Zlín 1:0 (80. minuta). Hodnota zlínského xG (metrika očekávaných gólů podle kvality vytvořených šancí) je 0,00. Hosté předvádějí vyloženě ostudný výkon, ještě nevystřelili na branku...

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:39

Teplice - Dukla 1:0 (81. minuta): Dukla hraje vabank. V tuto chvíli totiž prohra znamená to samé, co remíza. V obraně se dělají okénka, hosty zachraňoval Bačkovský.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:35

Teplice - Dukla 1:0 (77. minuta): Začíná být celkem jasno, že o přímém sestupu se rozhodne až v posledním kole nadstavby na Julisce. Baník tam bude muset bezpodmínečně vyhrát, protože při rovnosti bodů rozhoduje postavení ze základní části.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:33

Teplice - Dukla 1:0 (74. minuta): Noční můra Dukly pokračuje. Roh domácích se odráží za vápno k Janu Fortelnému a ten o zem posílá míč přes brankáře Bačkovského. Červená karta, neodpískaná penalta a inkasovaný gól, vše během osmi minut.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:33

Baník - Zlín 1:0 (71. minuta): V Ostravě se na tribunách slaví gól Teplic!

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:29

Teplice - Dukla 0:0 (69. minuta): Lavička Dukly na nohou. Hosté jsou přesvědčeni, že měli po držení Lukáše Marečka, které ztížilo zakončení útočníka Gilberta, měli kopat penaltu. Jaroslav Svozil řve na čtvrtého rozhodčího, sudí Berka ale nepíská. Krátká kontrola VAR a hraje se dál. Nervy na lavičce Dukly stále tečou, Pavel Šustr kolegy uklidňuje.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:25

Baník - Zlín 1:0 (63. minuta): Smolař Václav Jurečka pokračuje ve střeleckém trápení. Nebyl mu uznán už druhý gól, tentokrát skóroval hlavou z ofsajdového postavení. Plavšičův centr byl však parádní, Srb hraje nejlepší zápas v sezoně.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:24

Teplice - Dukla 0:0 (67. minuta): Hrůzné chvíle pro Kevina-Prince Millu. Nejdříve v tutové šanci jen slabě prověřil brankáře Trmala a o chvíli později dostává červenou kartu. Úplně zbytečnou. Kamerunský útočník se na zemi po souboji ohnal nohou po Denisovi Halinském. Dukla jde do deseti. Obří komplikace, Milla zmešká i zápas s Baníkem.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:23

Baník - Zlín 1:0 (62. minuta): Utkání ve Vítkovicích plyne, fanoušci až na kotel Baníku vyhlížejí konec a nevypadají úplně spokojeně. Důvod je prostý: celá nepovedená sezona. Potlesk na tribunách přišel až po dělovce kapitána Frydrycha, stoper mířil vedle.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:21

Teplice - Dukla 0:0 (61. minuta): Zdenko Frťala dává do hry sedmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Teplický odchovanec s chorvatskými kořeny nastřílel za dorost Severočechů v této sezoně 27 branek.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:18

Baník - Zlín 1:0 (56. minuta): Druhý poločas pokračuje v podobném duchu, Ostrava diktuje tempo, vytváří si šance, dominuje. Neškodný Zlín nedělá nic proti tomu, aby vyvrátil celorepublikové spekulace z posledních dnů o „jedničce za barák“. Problém pro Baník je v tom, že zahazuje šance, Gning a spol. fakt nejsou v dobrém rozpoložení...

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:17

Dukla - Teplice 0:0 (58. minuta): Diváci konečně vidí šance. A to velké! Daniel Mareček nejdříve napálil gólmana Bačkovského, Rajmund Mikuš jen těsně při nájezdu minul bránu. Od průšvihu dělily Baník centimetry.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:13

Dukla - Teplice 0:0 (55. minuta): Eric Hunal roste každým zápasem, číší z něj aura lídra. I v případě, že se Dukla v lize udrží, bude jednadvacetiletý stoper horkým letním přestupové zboží, předkupní právo na něj má Slavia. Paradoxem je, že se o něj v průběhu podzimu zajímal Baník, tým, který se Hunal nyní snaží poslat do druhé ligy.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 18:08

Dukla - Teplice 0:0 (46. minuta): Zdenko Frťala není s vývojem zápasu a výkonem svých hráčů spokojen. Sahá ke dvojímu střídání, přichází Náprstek s Rizničem, odchází Švanda s Kodešem. Jasné posílení ofenzivy.

#TýmZVRPSkóreB
1Ml. Boleslav349131249:5540
2Teplice349121338:4239
3Zlín341081642:5638
4Slovácko34791830:5030
5Baník34682029:4926
6Dukla345111823:4826
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

