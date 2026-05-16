ONLINE: Baník vede 1:0, Dukla potřebuje gól. Společný protest fanoušků proti Tvrdíkovi

Transparent proti Jaroslavu Tvrdíkovi v OstravěZdroj: Michal Kvasnica (iSport.cz)
Dalibor Večerka braní Kevina-Prince Millu
Teplice ve 4. kole nadstavby na svém hřišti přivítaly fotbalisty Dukly Praha
Fanoušci Baníku dali najevo na začátku zápasu nespokojenost
Matěj Hybš a Pavel Juroška v souboji o míč
Do ostravského hlediště dorazili i příznivci spřátelených Katovic ve žlutém
Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík
Skupina o záchranu v Chance Lize nabízí velké drama a rozuzlení může najít už ve svém předposledním kole. Matematika je jasná. Fotbalisté Baníku musí získat proti Zlínu více bodů, než Dukla v Teplicích. Pokud se tak nestane, zamíří Ostrava do druhé ligy. Utkání začala shodně v 17:00, průběh zápasů glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.

Zprávy ze dne 16. května 2026

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:49

Dukla - Teplice 0:0 (poločas): Posledních deset minut první půle diváci trpěli, týmy střídaly nepřesnost za nepřesností. Stále ale platí, že je Dukla jednu branku od baráže. Byla k ní blíže, domácí zatím mají v kolonce střel nulu.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:49

Baník - Zlín 1:0 (45. minuta): Baník sice dokázal vstřelit druhou branku po tom, co se míč odrazil k Jurečkovi. Právě Jurečka rozvlnil síť, cestou se ale míč odrazil od Gninga, který na brankové čáře ležel a byl v ofsajdu.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:41

Teplice - Dukla 0:0 (37. minuta): Kdo vstřelí první gól? Nelze tipnout. Oba celky celkem pravidelně střídají lepší pasáže s horšími, zápas je otevřený dokořán. Na straně Dukly hraje výborně Marcel Čermák, koneckonců jako po většinu sezony.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:30

Baník - Zlín 1:0 (26. minuta): Defenziva Zlína je komická, Gning v tutovce po rohu z malého vápna míří nad! Baník soupeře přikoval do vlastního vápna, v přesilovce stupňuje tlak.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:29

Teplice - Dukla 0:0 (26. minuta): Celá lavička Dukly vyskočila v obří euforii, Gilbert totiž parádní přihrávku od Milly přetavil v gól! Ale... sudí Berka ihned ukazuje, že po zákroku brankáře Trmala se odrazil balon do útočníkovy ruky. Vzruch je zbytečný, VAR potvrzuje verdikt. V Ostravě si mohou oddechnout.

16. května 2026 · 17:27

Fanoušci na ligovýchstadionech si rýpli do šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka a jeho chystaným bezpečnostním opatřením. „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ hlásají transparenty v kotli Dukly, na straně Teplic, v Ostravě i v Karviné, kde se hraje první finále play off o umístění proti Olomouci.

Transparent proti Jaroslavu Tvrdíkovi v Ostravě
Protest fanoušků Dukly proti Jaroslavu Tvrdíkovi
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:23

Baník - Zlín 1:0 (20. minuta): Velký problém pro hosty, stoper Černín po kontrole VAR dostává červenou kartu za hrábnutí rukou na míč v souboji s Gningem, který by se hnal do gólové šance. Obránce ironicky tleská sudímu Benešovi, trenér Červenka je na rozhodčí extrémně naštvaný.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:21

Teplice - Dukla 0:0 (20. minuta): Na Stínadlech zatím vládne opatrnost. Teplice jsou herně lepší, pořádnou příležitost diváci ale zatím neviděli. Dukla se nežene do rizika, svěřenci Pavla Šustra dobře vědí, že jim stačí jen jedna proměněná šance, jeden gól...

Dalibor Večerka braní Kevina-Prince Millu
Teplický Matěj Radosta v akci proti Dukle
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:18

Baník - Zlín 1:0 (15. minuta): Další obří gólovka Ostravy! Musák z místa u penaltového puntíku vůbec netrefuje odkrytou branku.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:16

Baník - Zlín 1:0 (12. minuta): Zlín pokračuje v tragickém začátku, lacinou ztrátu na polovině hřiště mohl Baník potrestat druhým gólem. Gning předložil míč v ideální moment Jurečkovi, který však sám před Bachůrkem vůbec netrefil branku. Zkušený útočník čeká na trefu přes dva měsíce.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:15

Dukla - Teplice 0:0 (14. minuta): Z 22 hráčů na hřišti má jen jeden baníkovskou minulost. Je jím teplický útočník Tomáš Zlatohlávek, který v Ostravě ještě na podzim působil. Naopak jeho kolega Dalibor Večerka je odchovancem rivala z Opavy.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:11

Baník - Zlín 1:0 (9. minuta): Tlak domácích ústí v branku, centr Plavšiče si do vlastní brány nešťastně srazil Kopečný.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:10

Teplice - Dukla 0:0 (8. minuta): Větrné počasí notně komplikuje pokus fanoušků Dukly o choreo.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:07

Teplice - Dukla 0:0 (2. minuta): První drama je tu. Brankář Matouš Trmal vyběhl z brány nesmyslně daleko, špatně zpracoval přihrávku od spoluhráče a při pokusu o odkop zfauloval Marcela Čermáka. Žlutá karta pro jedničku Teplic, lavička hostů žádala červenou.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 17:06

Baník - Zlín: Ještě před zápasem se ostravský kotel rozhodl znovu vyjádřit nespokojenost. Skandovalo se: „Rubejte za Baník“, „Václave, co na to říkáš“ a „Čekáme na změny“. Pokřiky směřovaly k majiteli Václavu Brabcovi. Vítkovický stadion zahalil dým z pyrotechniky.

Fanoušci Baníku dali najevo na začátku zápasu nespokojenost
16. května 2026 · 17:01

Předposlední kolo skupiny o záchranu v Chance lize začalo.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:59

Baník - Zlín: Spíkr kotle Baníku vyzval fanoušky, aby nedošlo k průšvihu jako v pražském derby. Zároveň poděkoval kamarádům z Katovic, do Ostravy jich přijelo 450.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:52

Teplice - Dukla: V ochozech dnes budou zřejmě slyšet především fanoušci hostů. Ve chvíli, kdy už hráči skončili rozcvičku a vrátili se do šaten, se stadionem ozývá za doprovodu bubnů pokřik „Pražská Dukla!". Nepříliš početný kotel Teplic se teprve schází.

Prázdné teplické ochozy před zápasem s Duklou
Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:41

Teplice - Dukla: Kolem teplického stadionu se ve větší míře objevují i žlutočervené barvy, sektor Dukly se sympaticky naplňuje. Podle informací Sportu do hostujícího sektoru na Stínadlech oficiálně dorazilo zhruba přes stovku fanoušků. Dobře vědí, že dnes se může v záchranářském boji lámat chleba, a chtějí být u toho.

Sektor fanoušků Dukly před utkáním v Teplicích
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:31

Baník - Zlín: Hráči Baníku se na úvod rozcvičky chytili kolem ramen a vytvořili kolečko, motivační proslov v něm měli kondiční trenér Michael Reichl a kustod Michal Chudík. V sektoru hostů je zatím jeden fanoušek Zlína.

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín331081542:5438
2Ml. Boleslav338131246:5537
3Teplice338121336:4236
4Slovácko33791730:4730
5Dukla335111723:4626
6Baník33582027:4923
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

