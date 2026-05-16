ONLINE: Baník zabojuje o naději i s podporou z Polska. Zkazky o sestavě Teplic se nepotvrdily
Skupina o záchranu v Chance Lize nabízí velké drama a rozuzlení může najít už ve svém předposledním kole. Matematika je jasná. Fotbalisté Baníku musí získat proti Zlínu více bodů, než Dukla v Teplicích. Pokud se tak nestane, zamíří Ostrava do druhé ligy. Slovácko, které má už jistou účast baráži, přivítá na svém hřišti Mladou Boleslav. Všechna utkání začínají shodně v 17:00, průběh zápasů glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Baník - Zlín: Do Ostravy dorazila početná skupina fanoušků spřátelených Katovic. Polští příznivci jezdí podporovat Baník pravidelně, ale dnes se to žlutou barvou před stadionem jen hemží.
Teplice - Dukla: Zkazky o tom, že by Teplice proti Dukle vyslaly mladíky či dorostence, byly liché. Sestava Zdenka Frťaly je složena prakticky z toho nejsilnějšího, co je k dispozici. Důvod je jednoduchý, U19 hraje v pondělí důležitý zápas v dorostenecké lize. Na lavičce je pouze jeden mládežník - sedmnáctiletý útočník Idris Hopi.
Baník - Zlín: Baník jde do zápasu se Zlínem i s uzdraveným Ondřejem Kričfalušim v základní sestavě, hrát dnes bude ve středu zálohy. Trenér Josef Dvorník to postavil takhle: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Musák, Kričfaluši, Sinjavskij - Jurečka, Gning, Plavšič.
Teplice - Dukla: Ani na lavičce Dukly dnes není zkušený útočník Tomáš Pekhart. Zimní posilu nepustí do hry v Teplicích podle informací iSport.cz zdravotní indispozice. Snaží se alespoň plnit roli zkušeného mentora s pomocníka trenéra Šustra.