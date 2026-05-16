ONLINE: Baník zabojuje o naději i s podporou z Polska. Zkazky o sestavě Teplic se nepotvrdily

Do ostravského hlediště dorazili i příznivci spřátelených Katovic ve žlutém
Do ostravského hlediště dorazili i příznivci spřátelených Katovic ve žlutémZdroj: Michal Kvasnica (iSport.cz)
Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík
Skupina o záchranu v Chance Lize nabízí velké drama a rozuzlení může najít už ve svém předposledním kole. Matematika je jasná. Fotbalisté Baníku musí získat proti Zlínu více bodů, než Dukla v Teplicích. Pokud se tak nestane, zamíří Ostrava do druhé ligy. Slovácko, které má už jistou účast baráži, přivítá na svém hřišti Mladou Boleslav. Všechna utkání začínají shodně v 17:00, průběh zápasů glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.

Zprávy ze dne 16. května 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:16

Baník - Zlín: Do Ostravy dorazila početná skupina fanoušků spřátelených Katovic. Polští příznivci jezdí podporovat Baník pravidelně, ale dnes se to žlutou barvou před stadionem jen hemží.

Bartoloměj Černík, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:13

Teplice - Dukla: Zkazky o tom, že by Teplice proti Dukle vyslaly mladíky či dorostence, byly liché. Sestava Zdenka Frťaly je složena prakticky z toho nejsilnějšího, co je k dispozici. Důvod je jednoduchý, U19 hraje v pondělí důležitý zápas v dorostenecké lize. Na lavičce je pouze jeden mládežník - sedmnáctiletý útočník Idris Hopi.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
16. května 2026 · 16:03

Baník - Zlín: Baník jde do zápasu se Zlínem i s uzdraveným Ondřejem Kričfalušim v základní sestavě, hrát dnes bude ve středu zálohy. Trenér Josef Dvorník to postavil takhle: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Musák, Kričfaluši, Sinjavskij - Jurečka, Gning, Plavšič.

16. května 2026 · 15:59

Teplice - Dukla: Ani na lavičce Dukly dnes není zkušený útočník Tomáš Pekhart. Zimní posilu nepustí do hry v Teplicích podle informací iSport.cz zdravotní indispozice. Snaží se alespoň plnit roli zkušeného mentora s pomocníka trenéra Šustra.

16. května 2026 · 15:57

O co vše jde dnes Baníku?

Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zlín331081542:5438
2Ml. Boleslav338131246:5537
3Teplice338121336:4236
4Slovácko33791730:4730
5Dukla335111723:4626
6Baník33582027:4923
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

