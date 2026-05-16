ONLINE: Baník začal dobře a vede 1:0. Společný protest fanoušků proti Tvrdíkovi
Skupina o záchranu v Chance Lize nabízí velké drama a rozuzlení může najít už ve svém předposledním kole. Matematika je jasná. Fotbalisté Baníku musí získat proti Zlínu více bodů, než Dukla v Teplicích. Pokud se tak nestane, zamíří Ostrava do druhé ligy. Slovácko, které má už jistou účast baráži, přivítá na svém hřišti Mladou Boleslav. Všechna utkání začínají shodně v 17:00, průběh zápasů glosují redaktoři iSport.cz přímo ze stadionů.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Teplice - Dukla 0:0 (37. minuta): Kdo vstřelí první gól? Nelze tipnout. Oba celky celkem pravidelně střídají lepší pasáže s horšími, zápas je otevřený dokořán. Na straně Dukly hraje výborně Marcel Čermák, koneckonců jako po většinu sezony.
Baník - Zlín 1:0 (26. minuta): Defenziva Zlína je komická, Gning v tutovce po rohu z malého vápna míří nad! Baník soupeře přikoval do vlastního vápna, v přesilovce stupňuje tlak.
Teplice - Dukla 0:0 (26. minuta): Celá lavička Dukly vyskočila v obří euforii, Gilbert totiž parádní přihrávku od Milly přetavil v gól! Ale... sudí Berka ihned ukazuje, že po zákroku brankáře Trmala se odrazil balon do útočníkovy ruky. Vzruch je zbytečný, VAR potvrzuje verdikt. V Ostravě si mohou oddechnout.
Fanoušci na ligovýchstadionech si rýpli do šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka a jeho chystaným bezpečnostním opatřením. „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ hlásají transparenty v kotli Dukly, na straně Teplic, v Ostravě i v Karviné, kde se hraje první finále play off o umístění proti Olomouci.
Baník - Zlín 1:0 (20. minuta): Velký problém pro hosty, stoper Černín po kontrole VAR dostává červenou kartu za hrábnutí rukou na míč v souboji s Gningem, který by se hnal do gólové šance. Obránce ironicky tleská sudímu Benešovi, trenér Červenka je na rozhodčí extrémně naštvaný.
Teplice - Dukla 0:0 (20. minuta): Na Stínadlech zatím vládne opatrnost. Teplice jsou herně lepší, pořádnou příležitost diváci ale zatím neviděli. Dukla se nežene do rizika, svěřenci Pavla Šustra dobře vědí, že jim stačí jen jedna proměněná šance, jeden gól...
Baník - Zlín 1:0 (15. minuta): Další obří gólovka Ostravy! Musák z místa u penaltového puntíku vůbec netrefuje odkrytou branku.
Baník - Zlín 1:0 (12. minuta): Zlín pokračuje v tragickém začátku, lacinou ztrátu na polovině hřiště mohl Baník potrestat druhým gólem. Gning předložil míč v ideální moment Jurečkovi, který však sám před Bachůrkem vůbec netrefil branku. Zkušený útočník čeká na trefu přes dva měsíce.
Dukla - Teplice 0:0 (14. minuta): Z 22 hráčů na hřišti má jen jeden baníkovskou minulost. Je jím teplický útočník Tomáš Zlatohlávek, který v Ostravě ještě na podzim působil. Naopak jeho kolega Dalibor Večerka je odchovancem rivala z Opavy.
Baník - Zlín 1:0 (9. minuta): Tlak domácích ústí v branku, centr Plavšiče si do vlastní brány nešťastně srazil Kopečný.
Teplice - Dukla 0:0 (8. minuta): Větrné počasí notně komplikuje pokus fanoušků Dukly o choreo.
Teplice - Dukla 0:0 (2. minuta): První drama je tu. Brankář Matouš Trmal vyběhl z brány nesmyslně daleko, špatně zpracoval přihrávku od spoluhráče a při pokusu o odkop zfauloval Marcela Čermáka. Žlutá karta pro jedničku Teplic, lavička hostů žádala červenou.
Baník - Zlín: Ještě před zápasem se ostravský kotel rozhodl znovu vyjádřit nespokojenost. Skandovalo se: „Rubejte za Baník“, „Václave, co na to říkáš“ a „Čekáme na změny“. Pokřiky směřovaly k majiteli Václavu Brabcovi. Vítkovický stadion zahalil dým z pyrotechniky.
Předposlední kolo skupiny o záchranu v Chance lize začalo.
Baník - Zlín: Spíkr kotle Baníku vyzval fanoušky, aby nedošlo k průšvihu jako v pražském derby. Zároveň poděkoval kamarádům z Katovic, do Ostravy jich přijelo 450.
Teplice - Dukla: V ochozech dnes budou zřejmě slyšet především fanoušci hostů. Ve chvíli, kdy už hráči skončili rozcvičku a vrátili se do šaten, se stadionem ozývá za doprovodu bubnů pokřik „Pražská Dukla!". Nepříliš početný kotel Teplic se teprve schází.
Teplice - Dukla: Kolem teplického stadionu se ve větší míře objevují i žlutočervené barvy, sektor Dukly se sympaticky naplňuje. Podle informací Sportu do hostujícího sektoru na Stínadlech oficiálně dorazilo zhruba přes stovku fanoušků. Dobře vědí, že dnes se může v záchranářském boji lámat chleba, a chtějí být u toho.
Baník - Zlín: Hráči Baníku se na úvod rozcvičky chytili kolem ramen a vytvořili kolečko, motivační proslov v něm měli kondiční trenér Michael Reichl a kustod Michal Chudík. V sektoru hostů je zatím jeden fanoušek Zlína.
Baník - Zlín: Do Ostravy dorazila početná skupina fanoušků spřátelených Katovic. Polští příznivci jezdí podporovat Baník pravidelně, ale dnes se to žlutou barvou před stadionem jen hemží.
Teplice - Dukla: Zkazky o tom, že by Teplice proti Dukle vyslaly mladíky či dorostence, byly liché. Sestava Zdenka Frťaly je složena prakticky z toho nejsilnějšího, co je k dispozici. Důvod je jednoduchý, U19 hraje v pondělí důležitý zápas v dorostenecké lize. Na lavičce je pouze jeden mládežník - sedmnáctiletý útočník Idris Hopi.
