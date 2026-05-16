ONLINE: Baník - Zlín. Může se rozhodnout o sestupujícím, Dukla hraje v Teplicích
Skupina o záchranu v Chance Lize nabízí velké drama a rozuzlení může najít už ve svém 4. kole. Matematika je jasná. Baník musí získat proti Zlínu více bodů, než Dukla v Teplicích. Pokud se tak nestane, zamíří Ostarava do druhé ligy. Slovácko, které má už jistou účast baráži, přivítá na svém hřišti Mladou Boleslav. Všechna utkání začínají shodně v 17:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|33
|10
|8
|15
|42:54
|38
|2
Ml. Boleslav
|33
|8
|13
|12
|46:55
|37
|3
Teplice
|33
|8
|12
|13
|36:42
|36
|4
Slovácko
|33
|7
|9
|17
|30:47
|30
|5
Dukla
|33
|5
|11
|17
|23:46
|26
|6
Baník
|33
|5
|8
|20
|27:49
|23
- Baráž o udržení
- Sestup