SESTŘIHY: Baník vyhrál a „přežil“ do posledního kola. Na Dukle se ukáže, kdo sestoupí z ligy
Fotbalisté Baníku mají stále naději, že udrží prvoligovou příslušnost. V předposledním kole skupiny o záchranu totiž porazili bezradný Zlín 2:0. Pomohla jim také prohra Dukly 0:2 v Teplicích, právě na půdě pražského klubu příští týden musí zvítězit, aby se dostali do baráže z předposledního místa. Při rovnosti bodů totiž rozhoduje umístění ze základní části, které má Dukla lepší. Dění na stadionech jsme sledovali v ONLINE reportáži.
Baník - Zlín 2:0
Fotbalisté Baníku zvítězili po osmi kolech ve správnou chvíli. Na rychlý vlastní gól Kopečného nemohli domácí dlouho navázat a v nervozitě je udržoval také nerozhodný výsledek Dukly, sestup jim totiž teoreticky hrozil už dnes. Zlín navíc dohrával od 18. minuty v deseti, potvrzení výsledku přidal až v samotném závěru Frydrych.
Teplice - Dukla 2:0
Utkání na Stínadlech rozhodl gólem v 74. minutě Jan Fortelný, který si dnes připsal 100. start v nejvyšší soutěži. Pojistku přidal v nastavení střídající ligový debutant Idris Hopi. Pražané hráli od 65. minuty bez vyloučeného Kevina-Prince Milly, v závěru uviděl červenou kartu i jeho spoluhráč Eric Hunal.
Slovácko - Ml. Boleslav 0:3
O boleslavské výhře rozhodly dva góly Josefa Koláříka v první půli, výhru po hodině hry pojistil střídající Jiří Klíma. Středočeši bodovali ve 12 z posledních 13 kol a dostali se do čela skupiny o záchranu. Tým z Uherského Hradiště prohrál po třech utkáních, zůstal čtrnáctý a z této pozice půjde i do baráže.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Teplice - Dukla 2:0. Trenér Dukly Pavel Šustr si něco ještě z plných plic vyříkal se čtvrtým rozhodčím Wulkanem. Jistě jde o situaci těsně po červené kartě pro Millu, kdy Dukle nebyla odpískána penalta na Gilberta. Jeho hráči se mezitím odešli rozloučit s velice dobře fandícím kotlem pražských fanoušků.
Baník - Zlín 2:0.. Konec, hlasatel veřejně poděkoval do Teplic. Baník žije! Za týden na Dukle se očekává invaze ostravských fanoušků.
Teplice - Dukla 2:0 (90+5. minuta): Sedmnáctiletý Idris Hopi obešel Bačkovského a z rychlého protiútoku doráží Duklu.
Baník - Zlín 2:0 (90. minuta). Je jasno, o sestupujícím se rozhodne až za týden, protože Michal Frydrych zvyšuje na 2:0 pro Baník. Kapitán si našel Holzerův centr z rohu, brankář Štěpán Bachůrek jej podběhl a Frydrych se hlavou trefil do opuštěné kasy.
Teplice - Dukla 1:0 (90+4. minuta): Kdybyste se tábora Dukly zeptali před utkáním ne nejhorší možný scénář, zřejmě by vypadal takto. Solidní výkon, který ale nebyl odměněn ani bodem, ani gólem. K tomu ztráta dvou klíčových hráčů základní sestavy Kevina Prince Milly a Erica Hunala kvůli, ruku na srdce, naprosto zbytečným červeným kartám.
Teplice - Dukla 1:0 (87. minuta): Sudí Berka pod palbou teplické kritiky. Po zaváhání gólmana Bačkovského uháněl na prázdnou bránu mladík Hopi, Hunal ho ale zezadu podsekl. Jasná červená karta, Berka ale rozpažil. Obránce následně vylučuje až po intervenci videa. Další velká komplikace k příštímu víkendu - bude ji chybět další klíčový hráč. V ten moment bylo taktičtější si nechat vstřelit branku.
Baník - Zlín 1:0 (80. minuta). Hodnota zlínského xG (metrika očekávaných gólů podle kvality vytvořených šancí) je 0,00. Hosté předvádějí vyloženě ostudný výkon, ještě nevystřelili na branku...
Teplice - Dukla 1:0 (81. minuta): Dukla hraje vabank. V tuto chvíli totiž prohra znamená to samé, co remíza. V obraně se dělají okénka, hosty zachraňoval Bačkovský.
Teplice - Dukla 1:0 (77. minuta): Začíná být celkem jasno, že o přímém sestupu se rozhodne až v posledním kole nadstavby na Julisce. Baník tam bude muset bezpodmínečně vyhrát, protože při rovnosti bodů rozhoduje postavení ze základní části.
Teplice - Dukla 1:0 (74. minuta): Noční můra Dukly pokračuje. Roh domácích se odráží za vápno k Janu Fortelnému a ten o zem posílá míč přes brankáře Bačkovského. Červená karta, neodpískaná penalta a inkasovaný gól, vše během osmi minut.
Baník - Zlín 1:0 (71. minuta): V Ostravě se na tribunách slaví gól Teplic!
Teplice - Dukla 0:0 (69. minuta): Lavička Dukly na nohou. Hosté jsou přesvědčeni, že měli po držení Lukáše Marečka, které ztížilo zakončení útočníka Gilberta, měli kopat penaltu. Jaroslav Svozil řve na čtvrtého rozhodčího, sudí Berka ale nepíská. Krátká kontrola VAR a hraje se dál. Nervy na lavičce Dukly stále tečou, Pavel Šustr kolegy uklidňuje.
Baník - Zlín 1:0 (63. minuta): Smolař Václav Jurečka pokračuje ve střeleckém trápení. Nebyl mu uznán už druhý gól, tentokrát skóroval hlavou z ofsajdového postavení. Plavšičův centr byl však parádní, Srb hraje nejlepší zápas v sezoně.
Teplice - Dukla 0:0 (67. minuta): Hrůzné chvíle pro Kevina-Prince Millu. Nejdříve v tutové šanci jen slabě prověřil brankáře Trmala a o chvíli později dostává červenou kartu. Úplně zbytečnou. Kamerunský útočník se na zemi po souboji ohnal nohou po Denisovi Halinském. Dukla jde do deseti. Obří komplikace, Milla zmešká i zápas s Baníkem.
Baník - Zlín 1:0 (62. minuta): Utkání ve Vítkovicích plyne, fanoušci až na kotel Baníku vyhlížejí konec a nevypadají úplně spokojeně. Důvod je prostý: celá nepovedená sezona. Potlesk na tribunách přišel až po dělovce kapitána Frydrycha, stoper mířil vedle.
Teplice - Dukla 0:0 (61. minuta): Zdenko Frťala dává do hry sedmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Teplický odchovanec s chorvatskými kořeny nastřílel za dorost Severočechů v této sezoně 27 branek.
Baník - Zlín 1:0 (56. minuta): Druhý poločas pokračuje v podobném duchu, Ostrava diktuje tempo, vytváří si šance, dominuje. Neškodný Zlín nedělá nic proti tomu, aby vyvrátil celorepublikové spekulace z posledních dnů o „jedničce za barák“. Problém pro Baník je v tom, že zahazuje šance, Gning a spol. fakt nejsou v dobrém rozpoložení...
Dukla - Teplice 0:0 (58. minuta): Diváci konečně vidí šance. A to velké! Daniel Mareček nejdříve napálil gólmana Bačkovského, Rajmund Mikuš jen těsně při nájezdu minul bránu. Od průšvihu dělily Baník centimetry.
Dukla - Teplice 0:0 (55. minuta): Eric Hunal roste každým zápasem, číší z něj aura lídra. I v případě, že se Dukla v lize udrží, bude jednadvacetiletý stoper horkým letním přestupové zboží, předkupní právo na něj má Slavia. Paradoxem je, že se o něj v průběhu podzimu zajímal Baník, tým, který se Hunal nyní snaží poslat do druhé ligy.
Dukla - Teplice 0:0 (46. minuta): Zdenko Frťala není s vývojem zápasu a výkonem svých hráčů spokojen. Sahá ke dvojímu střídání, přichází Náprstek s Rizničem, odchází Švanda s Kodešem. Jasné posílení ofenzivy.
Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup