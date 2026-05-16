SESTŘIH: Karviná - Olomouc 1:3. Sigma otočila první zápas finále play off o umístění
Fotbalisté Karviné v prvoligové nadstavbě v úvodním utkání finále play off o umístění podlehli Olomouci 1:3. Slezský tým se nenaladil ideálně na středeční finále domácího poháru proti Jablonci v Hradci Králové. Skóre otevřel domácí Albert Labík, ještě do přestávky vyrovnal Antonín Růsek a v druhém poločase obrat dovršili Louis Lurvink a střídající Matěj Mikulenka. Odveta se hraje za týden na Hané.
Oba dva vzájemné zápasy v ligové sezoně skončily remízou, předtím Karviná nad Olomoucí v nejvyšší soutěži dvakrát po sobě zvítězila. Sigmě se ve Slezsku daří, v Karviné prohrála jen jednou z dosavadních devíti vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. Karviná v semifinále vyřadila Pardubice, Olomouc rovněž po prodloužení odvety Bohemians 1905.
Trenéři dali prostor hráčům z širšího kádru. Olomouc měla čtyři změny v sestavě, Karviná dokonce sedm. Do první velké šance se dostal hostující Grgič, ale ačkoliv zůstal sám před malým vápnem, hlavičkoval nad branku.
Skóre otevřela Karviná. Labík obral na půlce o míč Janoška, přihrál na pravou stranu Fialovi, který balon vyvezl před šestnáctku a vrátil ho spoluhráči. Labík svou druhou trefou v ligové sezoně překonal brankáře Stoppena, který chytal v nejvyšší soutěži po roce. Labík měl blízko k další brance, ale gólman jeho ránu vyrazil na tyč.
Před přestávkou Sigma vyrovnala. Grgič uvolnil na křídle Krivaka, jenž našel před brankou volného Růska a olomoucký útočník si ve snadné pozici připsal do tabulky střelců pátý gól v ligovém ročníku. Hanákům patřil i úvod druhé poločasu, jenže Krivakovu ránu po zemi Neuman bravurně vyrazil.
Olomouc pak rozhodla z rohového kopu. Janošek přesně našel Lurvinka, který hlavou svým třetím gólem v sezoně nejvyšší soutěže otočil skóre. Stylově tím oslavil 50. start v české lize. V nastaveném čase si hosté po akci střídajících hráčů výchozí pozici před odvetou ještě vylepšili. Šíp přihrál na stranu Šturmovi a po jeho asistenci Mikulenka druhou trefou v ligové sezoně zpečetil skóre.