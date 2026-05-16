Předplatné

Fanoušci po celém Česku vzkazují do Edenu: Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!

Fanoušci ve 4. kole nadstavby protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi
Fanoušci ve 4. kole nadstavby protestovali proti Jaroslavu TvrdíkoviZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Také fans Zbrojovky se přidali k protestu proti šéfovi Slavie
Vzkaz fanoušků Karviné Jaroslavu Tvrdíkovi
Protest fanoušků Baníku proti Jaroslavu Tvrdíkovi
Transparent proti Jaroslavu Tvrdíkovi v Ostravě
Protest fanoušků Dukly proti Jaroslavu Tvrdíkovi
Fanoušci Baníku dali najevo na začátku zápasu nespokojenost
Fanoušci Baníku dali najevo na začátku zápasu nespokojenost
18
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (46)

Běžela třiadvacátá minuta, když na většině stadionů v republice, kde se zrovna hrálo, vytáhli fotbaloví fanoušci transparent se vzkazem předsedovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi. „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ stálo na něm. Kotle reagovaly na události po pražském derby, šéf mistra hodlá v Edenu zpřísnit podmínky pro návštěvníky. Program nadstavby Chance Ligy >>>

V Ostravě, Teplicích, Karviné, Uherském Hradišti, Kroměříži... Na většině českých, moravských i slezských stadionů se v průběhu prvoligových a druholigových utkání objevil jednotný transparent se vzkazem Jaroslavu Tvrdíkovi.

Fanoušci totiž nesouhlasí s tím, že by návštěvníci měli dokládat svou totožnost. Právě o podobných opatřeních mluvil předseda mistra v minulých dnech poté, co se nedohrálo pražské derby kvůli vtrhnutí příznivců Slavie na hrací plochu a napadení sparťanů.

„Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ měl znění vzkaz na tribunách. Baníkovci za podpory 450 Poláků z Katovic jej ještě doplnili o pokřik „Tvrdíku, ne**r se do nás!“.

Ve Vítkovicích se mimochodem kromě Tvrdíka před duelem skandovalo také směrem k majiteli slezského klubu Václavu Brabcovi. Ultras žádají změny ve vedení, vyzývali miliardáře z Kroměříže k reakcím v managementu. „Dresy máme - čekáme na saka,“ napsali ve svém sektoru.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

    #TýmZVRPSkóreB
    1Ml. Boleslav349131249:5540
    2Teplice349121338:4239
    3Zlín341081642:5638
    4Slovácko34791830:5030
    5Baník34682029:4926
    6Dukla345111823:4826
    • Baráž o udržení
    • Sestup

    Vstoupit do diskuze (46)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů