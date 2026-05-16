Protest fanoušků po celém Česku. Tvrdíku, skenuj své svědomí, stálo na transparentech
Běžela třiadvacátá minuta, když na většině stadionů v republice, kde se zrovna hrálo, vytáhli fotbaloví fanoušci transparent se vzkazem předsedovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi. „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!" stálo na něm. Kotle reagovaly na události po pražském derby, šéf mistra hodlá v Edenu zpřísnit podmínky pro návštěvníky.
V Ostravě, Teplicích, Karviné, Uherském Hradišti, Kroměříži... Na většině českých, moravských i slezských stadionů se v průběhu prvoligových a druholigových utkání objevil jednotný transparent se vzkazem Jaroslavu Tvrdíkovi.
Fanoušci totiž nesouhlasí s tím, že by návštěvníci měli dokládat svou totožnost. Právě o podobných opatřeních mluvil předseda čerstvě mistrovského klubu v minulých dnech poté, co se nedohrálo pražské derby kvůli vtrhnutí příznivců Slavie na hrací plochu a napadení sparťanů.
„Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje!“ měl znění vzkaz na tribunách. Baníkovci za podpory 450 Poláků z Katovic jej ještě doplnili o pokřik „Tvrdíku, ne**r se do nás!“.
Ve Vítkovicích se mimochodem kromě Tvrdíka před duelem skandovalo také směrem k majiteli slezského klubu Václavu Brabcovi. Ultras žádají změny ve vedení, vyzývali miliardáře z Kroměříže k reakcím v managementu. „Dresy máme - čekáme na saka,“ napsali ve svém sektoru.