Šustr se rozohnil kvůli Berkovi: Pojďme do něj! Rozbombardujeme ho! Tři sporné situace
V klíčové momenty sezony tečou nervy. A když se hraje o přežití v první lize, tak dvojnásob. I proto prožíval Pavel Šustr prohru Dukly 0:2 v Teplicích tak, jak prožíval. Energický kouč doslova vybouchnul při hodnocení výkonu sudího Ondřeje Berky, který byl u několika sporných situací, které se mnohdy otočily právě proti Pražanům. „Slaboučký sudí! Doufám, že na zápas s Baníkem přijede ten samý, co dneska,“ glosoval při svých emotivních monolozích sobotní duel Skupiny o záchranu fotbalové Chance Ligy. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Pavel Šustr nakráčel na tiskovou konferenci v až překvapivě dobrém rozmaru. Jeho tým si přitom odvezl prakticky nejhorší scénář v boji o záchranu – prohru, tři vykartované hráče do závěrečného zápasu a navíc vědomí, že Baník zvítězil. Energický kouč ale zůstává pozitivní. A navíc se dost možná těšil na to, až si otevře pusu na sudího Ondřeje Berku.
Po začátku tiskové konference totiž rozjel pořádnou „one man show“. Stačila k tomu jedna nevinná otázka – „Ztotožňujete se všemi klíčovými rozhodnutími sudího?“
V první řadě je ale třeba si shrnout, u čeho všeho v zápase sudí Ondřej Berka byl. Není toho málo.
- 2. minuta – Matouš Trmal daleko od své brány sestřelil podrážkou Rajmunda Mikuše – žlutá karta. Potenciální zmaření jasné brankové příležitosti.
- 25. minuta – Odvolaný gól Dukly, podle Berky si Gilbert pomohl při zpracování rukou. Z opakovaných záběrů ale není jasná.
- 65. minuta – Milla se nohou ohnal na zemi po Halinském. Berka dává rovnou červenou kartu. Správně.
- 69. minuta – Gilbert po menším zatažení od Lukáše Marečka nemůže pořádně zakončit a padá ve vápně. Berka nepíská, další hraniční situace.
- 89. minuta – Hunal před prázdnou bránou jasně setne Hopiho, ale podle Berky jde o čistý zákrok. Červenou dává až po intervenci VAR.
To je kontext, se kterým pracoval i Šustr. „Mám na verdikty úplně jiný názor. Dlouhodobě se tu tolerují věci, které jsou zvláštní. Fotbal jsem hrál a něco zkrátka vidím jinak. Rozhodčí pískne ruku Danteho, který dá branku. V momentě, kdy to nemůže vidět. To mi vadí nejvíc. Mám informace, že na žádném záběru nebyla ruka prokázána, ale přesto mu lidi na VARu řeknou, že je to ruka. Někdo se tady zbláznil. Ale já to nejsem a ani se nezblázním,“ zmínil k situaci z 25. minuty. „Obecně s VARem nesouhlasím.“
Kouč Dukly ale vytknul Berkovi i fakt, že nerozpoznal na první dobrou červenou kartu jeho hráče. „Hunal jasně fauluje a on to nevidí. Jde se podívat na video. Jasně, mám emoce, ale těch situací je v lize spousta. Třeba ten kluk, co zlomil borcovi loktem čelist v Liberci (Moses versus Hodouš) a VAR na to kouká a řekne, že to nebyl úmysl. Kde to jsme? Přitom mají nejlepší záběry. Rozhodčí byl slabý, slaboučký. Ale největší sranda je, jak chodí sebevědomě po hřišti. Rozhazuje rukama, vyhrožuje kartama. Katastrofa!“ běsnil a pak pokynul směrem k novinářům: „Doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda. Pojďte se ještě na něco zeptat, pojďme do rozhodčího! Rozbombardujeme ho!“
O to víc musel brněnského rodáka mrzet fakt, že Dukla byla do červené karty Milly zřejmě o trochu lepším týmem. Jeden gól a jeho tým mohl odjíždět z Prahy jako účastník baráže. Ale takhle si to musí rozdat v „play off“ doma s Baníkem. Navíc bez tří hráčů základní sestavy – Milla, Hunal i Kozma, který nastřádal čtyři žluté karty.
„Raději bych byl, kdybychom to dnes zvládli. Nastudujeme si Baník, oni nastudují nás. Určitě přijede nějaký dobrý rozhodčí, třeba ten co dneska. Jakože naschvál, pojď si to dát znovu,“ rýpal Šustr do Berky a opakovaně vyzýval novináře, ať se ho na výkon sudího ptají.
Narážka, že by se mohl chovat více diplomaticky, jelikož dle disciplinárního řádu mu za tyto výkony hrozí pokuta, kouče ještě rozohnila. „Že bych měl být větší diplomat? Poprvé jsem se vyjádřil k rozhodčím. Říkám svůj názor, trenéři snad nesmí? Kritizovat rozhodčího je pod pokutou? Že řeknu subjektivní pocit, že to nezvládl, to je kritika?! Aha, tak asi dostanu pokutu. Doma to vysvětlím dětem, že nepojedeme na dovolenou. Protože jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy,“ utrousil.
Situace je před příštím kolem následovaná: Baník musí na Julisce zvítězit, Dukle stačí remíza. Kdo ve své misi selže, klouže rovnou do druhé ligy. I vzhledem k Šustrovým divokým komentářům se na výkon delegovaného rozhodčího bude upínat velká pozornost.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup