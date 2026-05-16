Ostrava si oddechla, Baník žije! Dvorník: Děkujeme do Teplic, bez nich by to nešlo
Chystá se jeden z největších výjezdů v historii slezského klubu? „Budu rád, když na Duklu přijede každý fanoušek Baníku,“ vyhlíží jeho trenér Josef Dvorník vzájemný zápas o všechno. Na Julisce musí vyhrát, jinak sestupuje. „Děkujeme do Teplic, bez nich by to nešlo,“ vzkázal kouč. Právě díky tomu, že Ostrava své utkání zvládla a Severočeši rovněž, bude příští sobota mimořádně atraktivní. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Teď už to má FCB ve svých rukou. Díky tomu, že bezproblémově porazila Zlín (2:0) a Dukla prohrála v Teplicích (0:2), ji výhra na Julisce posune do baráže. „Celou sezonu jsme se jí chtěli vyhnout, teď bychom za ni byli rádi,“ hořce se pousmál kapitán Baníku Michal Frydrych, který v poslední minutě pečetil vítězství gólovou hlavičkou po Holzerově rohu.
V tu chvíli už vítkovický stadion dobře věděl, že duel na Stínadlech dopadl pro Slezany dobře. Však taky tribuny slavily, když Teplice vstřelily gól. Zničehonic se davy lidí s mobily v ruce začaly radovat. „Ale já tu informaci neměl ani v poločasu, ani na konci. Až v závěru mi řekl Tomáš Bernady, jaký je stav,“ popisoval trenér Josef Dvorník. „I já jsem se soustředil na to, co můžeme ovlivnit my,“ přikývl Frydrych.
Ostravě pomohlo vyloučení Jakuba Černína ve 20. minutě. Zlínský stoper v souboji s Abdallahem Gningem za polovinou zahrál rukou, sudí Jan Beneš mu udělil žlutou kartu, ale po přezkumu VAR (Jana Adámková) změnil verdikt na červenou. Podle názoru iSportu chybně, jak už bylo řečeno v Prvním dojmu na webu www.liganaruby.cz. Gning by totiž nešel do vyložené šance, obránce by s ním pořád byl v kontaktu.
„Bylo to přísné, byli jsme tam já i Marian Pišoja. To ať si vyhodnotí někdo jiný. Musíme se starat o sebe, nezvládli jsme to,“ podotkl bek Miloš Kopečný, jenž si v 9. minutě vstřelil hodně nešťastnou vlastní branku. „Bylo to šílené. A to jsem se soustředil na to, ať dobře trefím míč...“ kál se.
Hosté vůbec nepřipomínali soupeře, který by měl naději na body. Ani jednou nevystřelili na branku, hodnota metriky xG (očekávané góly podle kvality vytvořených šancí) zněla 0,00! Za celou dobu měli jedinou nebezpečnou situaci, kdy Nombilův centr na zadní tyči na poslední chvíli před Davidem Machalíkem odvrátil Bewene, spolu se Srdjanem Plavšičem velmi výrazná postava mače.
„Klukům musím poděkovat, nechali tam všechno. Bylo to lepší než minule s Teplicemi. Baník to s námi neměl jednoduché, byl nervózní až do konce, protože to bylo do poslední minuty o jediný gól. Mohlo nám tam třeba něco spadnout ze standardky nebo z brejku,“ řekl kouč Bronislav Červenka.
Resumé je takové, že Dvorník poprvé vyhrál, Baník teprve pošesté v ligové sezoně. Vrátil se mu uzdravený Ondřej Kričfaluši a vzhledem k tomu, že nedostal od Beneše jedinou žlutou kartu, půjde na rozdíl od personálně i psychicky zdecimované Dukly do zápasu o všechno v plné palbě.
„Neskutečně se na to těším! Mluvil jsem o tom už dřív, že jsem něco podobného zažil loni v béčku. Samozřejmě hrát o záchranu v první lize je něco jiného než ve druhé. Ale myslím si, že jsem mentálně natolik silný, že to dovedu přenést na hráče,“ vysvětloval Dvorník. „Na Dukle je velký stadion, vleze tam spousta diváků. Takové zápasy by se měly hrát před dobrou kulisou. Věřím, že přijde hodně lidí i z Prahy. Je to Baník Ostrava, hraje se o všechno. Doufám, že třeba z osmdesáti procent bude kapacita naplněná.“
A pak? „Václave, čekáme na změny,“ vzkázali ultras majiteli Václavu Brabcovi.