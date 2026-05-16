Rozporuplná atmosféra v Ostravě. Přísná červená, nulový Zlín. Chystá se rekordní výjezd?
Baník Ostrava zvítězil v domácím zápase nad Zlínem 2:0 a dál živí naděje na odvrácení přímého sestupu z první ligy. „Zlín nepředvedl vůbec nic,“ hodnotí v Prvním dojmu redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. „(xG) 0.00 jsem snad ještě neviděl,“ dodává.
Kdyby byl Baník efektivnější, mohl vyhrát i větším rozdílem. „Neefektivita by mohla být v duelu s Duklou fatální,“ říká Kvasnica. Ostravanům ale v zápase „o všechno“ věří. Pomoci by mohl Srdjan Plavšič, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti a „konečně“ se probudil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup