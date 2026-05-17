Frťalu naštvaly spekulace o nasazení béčka: Konspirace! Pak chválil osmnáctiletého střelce
Co udělá jedna nenápadná zmínka v předzápasovém videu na klubovém kanále... Teplický asistent Ondřej Prášil v něm prohlásil, že bude chtít, aby někdo z teplického dorostu a béčka v závěru sezony nasál atmosféru první ligy. Fanoušci (především Baníku) si to vyložili tak, že v (pro ně) klíčovém utkání s Duklou nasadí Teplice slabší tým. Nic takového se nepotvrdilo a „skláři“ uspěli. A právě i zásluhou gólu dorostence Idrise Hopiho. „Konspirace,“ rozčiloval se Zdenko Frťala nad předzápasovými teoriemi. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Slova Prášila přitom byla dost nevinná. Teplice byly před utkáním s Duklou zachráněné. Mluvil o odměně mladým hráčům, možnost podívat se třeba jen na lavičku. Koneckonců, jako to dělají skoro každý rok. Například minulou sezonu se tak představil v týmu dnes hvězdný John Auta.
Způsob, kterým ale informaci převzala některá média, pořádně vyděsil fanoušky Baníku. V určitém kontextu to znělo, jako kdyby Teplice plánovaly nasadit proti Dukle béčko a áčkaře poslat na dovolenou. Pro kontext, kdyby Pražané na Stínadlech vyhráli, Baník by sletěl do druhé ligy už tento víkend.
Že je to nesmysl, se ukázalo před startem utkání. V celé nominaci se objevil jediný dorostenec a to osmnáctiletý Idris Hopi, česko-chorvatský střelec. Jinak ve žlutomodrém dresu hrálo prakticky to nejsilnější, co se nasadit dalo. Obavy o sestavu byly liché i proto, že dorost hraje v pondělí důležité derby s Ústím nad Labem, kdy si může prakticky zajistit postup o soutěž výš, tudíž se mladší hráči soustředí na tento zápas.
„Konspirace,“ vypálil Zdenko Frťala, když mu novináři představili situaci na sociálních sítích. Na dotaz, zda nedostal v posledních dnech pár nervózních telefonátů z Ostravy, se rozpovídal víc. „Hoši, netrapte mě,“ smál se kouč. „Vůbec. Každý tým má své starosti. To, co se povídá, asi k fotbalu patří. Nemůže to ale mít vliv na má rozhodnutí. Nikdy jsem nebyl pod tlakem vedení, kdo bude hrát. To bych tady neseděl, nemohl bych tu fungovat. Lidi mají tento pohled v sobě zakořeněný, ale já ta témata neřeším.“
„Vyjádření Ondry jsem četl a neopravňovalo to lidi, aby si tohle mysleli. Uděláte titulek, který je pro lidi zajímavý, a čte se to. Nevím, jestli jsme měli hodně lajků, nebo jak se tomu říká. Nás zajímal náš výkon. A viděl jsem, jak jsme kazili, byli jsme nervózní. Možná i hráči mají v hlavách, co vše kolem těchto zápasů je. O to víc si cením, že jsme výsledkem spekulace vyvrátili,“ doplnil.
Hopi jako hvězda budoucnosti?
Všechny spekulanty navíc mohl Frťala a spol. setřít faktem, že právě ten jediný dorostenec, kterého do utkání nominoval, se gólově prosadil. Mašina na branky jménem Idris Hopi vlétl do utkání ještě za stavu 0:0 na půl hodiny a kromě druhé branky, při které parádně obkroužil gólmana Bačkovského, způsobil i červenou kartu Erica Hunala.
Čerstvě osmnáctiletý hráč, který za Teplice v dorostu nasázel v této sezoně 27 branek, může být na Stínadlech hvězdou budoucnosti. Frťala pro něj měl jen slova uznání. „Svých třicet minut využil maximálně. Je to vzácný typ fotbalisty, který není vystresovaný. Má doma ideální zázemí a všichni věříme, že bude mít hezkou kariéru. Minulý rok byl nejlepší střelec dorostu, letos je druhý nejlepší střelec,“ popisoval hráče, který v týdnu podepsal na severu Čech svou první profesionální smlouvu.
Po Jakubu Pirovi se stal Hopi (18 let, 4 dny) druhým nejmladším střelcem tohoto ročníku Chance Ligy. V dresu Teplic se v historii české samostatné soutěže trefil jen jeden mladší hráč – Martinu Feninovi bylo v době jeho prvního gólu 17 let a 29 dní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup