Vážně skončily časy ovlivňování zápasů? ptá se majitel Dukly. Vyzval komisi rozhodčích...
Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací rozhodli v neprospěch Pražanů, trenér Pavel Šustr označil výkon hlavního arbitra za katastrofální. Turek si klade otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Šéf klubu zároveň v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání za týden proti Ostravě. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Dukla se mohla v případě vítězství v Teplicích vyhnout přímému sestupu a zajistit si účast v baráži, do druhé ligy by spadl Baník Ostrava. Sudí Berka od úvodu většinu sporných důležitých situací posuzoval proti Pražanům.
„Do fotbalu jsem vstupoval s vírou, že český fotbal už není prostředí, kde se o osudu klubů rozhoduje i jinak než sportovním výkonem. Věřil jsem, že zápasy rozhodují hráči, trenéři, výkon, odvaha a kvalita. Po našem dnešním utkání v Teplicích se tato víra otřásla,“ uvedl Turek v prohlášení.
Už ve druhé minutě teplický brankář Matouš Trmal po dalekém výběhu z pokutového území ostře „trefil“ protihráče a dostal žlutou kartu. Hosté se zlobili, že jim Berka neposkytl výhodu a šanci zakončit do odkryté sítě. V 25. minutě sudí neuznal gól Dantayeho Gilberta kvůli údajnému zpracování rukou, podle Šustra byly opakované záběry neprůkazné. Hosté v druhé půli dostali dvě červené karty, krátce po prvním vyloučení ještě za bezbrankového stavu se marně dožadovali penalty.
„To, co jsme dnes v Teplicích všichni viděli, považuji za nepřijatelné. Nejen jako majitel Dukly a předseda představenstva. Ale i jako člověk, který odmítá mlčet ve chvíli, kdy může být poškozen celý klub, práce hráčů, realizačního týmu, zaměstnanců a především důvěra fanoušků a partnerů napříč kluby v regulérnost soutěže,“ prohlásil Turek, který se stal majoritním vlastníkem klubu vloni na jaře.
„V době, kdy český fotbal řeší kauzu údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže, jsem sám opakovaně přesvědčoval všechny kolem sebe, že podobné věci už patří minulosti. Po utkání v Teplicích se nám všem ale tyto obavy znovu bolestivě připomněly a je na místě otázka, jestli tyto časy skutečně skončily,“ řekl s připomínkou aktuální korupční aféry, v níž v roli podezřelého figuruje z prvoligových celků Karviná.
Proti Baníku rozhodnout výhradně na hřišti
Dukla v posledním kole nadstavby za týden bude hostit Baník v souboji o to, kdo se vyhne poslední příčce a přímému sestupu do druhé ligy. Pražanům vzhledem k lepšímu postavení v tabulce po základní části stačí remíza.
„Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem. Bez zákulisních tlaků. Bez podezřelých rozhodnutí. Bez vnějších vlivů, které mohou jakkoliv ovlivnit výsledek zápasu. A předem tak apeluji na komisi rozhodčích, vedení soutěže, FAČR, LFA i všechny příslušné orgány: zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. Všichni ponesou odpovědnost za to, co se bude dít,“ uvedl Turek.
„V sobotu chceme hrát fotbal. Ale všem říkám naprosto jasně: budeme sledovat každý detail. A pokud budeme mít pocit, že se opakuje to, co jsme zažili v Teplicích, nenecháme to být. A jestli má mít Dukla příští sobotu pocit, že stojí proti všem, tak ať proti všem stojí. Ale nebude stát sama. Bude stát se svými hráči, trenéry, zaměstnanci, fanoušky a všemi lidmi, kteří věří, že fotbal má být férový,“ uvedl Turek.
K prohlášení raději sáhl už nyní před duelem. „Říkám to veřejně teď, před rozhodujícím zápasem s Baníkem Ostrava. Ne až po něm ve chvíli, kdy se případná pochybení budou zametat pod koberec a označovat za emoce poraženého nebo fňukání. Tenhle alibismus odmítám,“ řekl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup