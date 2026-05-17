Hradec - Slavia 3:1. Euforie na východě Čech! Votroci se vrací do pohárů po třiceti letech

Hradecké choreo před zápasem se SlaviíZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Kotel Slavie vyvolává jméno Davida Douděry!
Hráči Hradce při vstupu na trávník vytvořili špalír a tleskali mistrům ze Slavie
Radost fotbalistů Hradce po brance Ondřeje Mihálika
Vasil Kušej v akci v utkání s Hradcem
David Horejš během utkání se Slavií
Jindřich Staněk se postavil do branky Slavie po třech měsících
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dává instrukce svým svěřencům
Euforie v Hradci Králové! Východočeši porazili ve čtvrtém kole Skupiny o titul mistrovskou Slavii 3:1, čímž si zajistili čtvrté místo a účast ve druhém předkole konferenční ligy. Evropské poháry si v zahrají poprvé od sezony 1995/96. Jindřicha Trpišovský nevyzrál na Davida Horejše potřetí v sezoně, dvakrát slavil trenér Hradce, jednou se rozešli smírně. Vítězství domácích odšpuntoval Ondřej Mihálik, na kterého navázali Vladimír Darida a Daniel Horák. Za hosty korigoval devatenáctiletý debutant Dan Kohout.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia34238371:3177
2Sparta34227567:3373
3Plzeň34189760:3563
4Hr. Králové341681049:3956
5Jablonec341571243:4652
6Liberec3412101244:3746

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

