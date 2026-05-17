ONLINE: Hradec Králové - Slavia 1:0. Domácí jsou blízko pohárům, trefil se Mihálik
V předposledním kole základní části Chance Ligy fotbalisté Hradce Králové doma porazili Slavii a připravili ji i neporazitelnost. Ve čtvrtém kole Skupiny o titul dojde na tento střet opět. Jindřich Trpišovský postavil po třech měsících do branky Jindřicha Staňka, příležitost dostali i Muhammed Cham, Vasil Kušej nebo Erik Prekop. Reprezentant Lukáš Provod dostal volmo. Zatímco hosté už si zajistili první místo, domácí hrají o to, aby udrželi čtvrtou příčku před Jabloncem. K tomu by jim velmi pomohlo uspět proti mistrovi, povede se jim to? Duel začíná v 17:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46