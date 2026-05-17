Liberec - Sparta 0:2. Slovan počtvrté v řadě prohrál, v závěru rozhodli Mercado a Haraslín
Liberec se dál trápí, v nadstavbové Skupině o titul Chance Ligy prohrál i čtvrtý zápas, když na domácím hřišti nestačil na Spartu. Triumf Pražanů 2:0 trefili v závěrečné čtvrthodině John Mercado a Lukáš Haraslín.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46