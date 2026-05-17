ONLINE: Liberec - Sparta. Souboj týmů, které mají svá místa konečná, kdo uspěje?
Fotbalisté Liberce přivítají ve čtvrtém kole Skupiny o titul Chance Ligy Spartu. A v tomhle zápase z pohledu tabulky nejde o nic. Domácí mají totiž jisté, že skončí šestí. Pražané pak sezonu zakončí na druhém místě. Komu se dnes povede lépe? Utkání má výkop v 17:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46