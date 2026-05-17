ONLINE: Plzeň - Jablonec. Domácí mají třetí místo jisté, hosté ještě bojují o čtvrté
Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole Skupiny o titul Chance Ligy hostí Jablonec. Zatímco domácí mají jisté konečné třetí místo, hosté z pátého místa ještě útočí na čtvrtý Hradec Králové, na který ztrácí jen bod. Proto dnes potřebují svěřence trenéra Luboše Kozla uspět na trávníku Viktorie, povede se jim to? ONLINE přenos od 17:00 z utkání sledujte na iSportu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46