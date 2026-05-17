Plzeň - Jablonec 5:0. Exhibice Viktorie a útok na Krejčího rekord. Červ fandil v kotli
Finišující nadstavba Plzni náramně chutná. V neděli zdemolovala Jablonec 5:0, rozhodla čtyřmi zásahy už v první polovině. Západočeši chytli nejlepší formu v éře Martina Hyského, vynikly i individuální počiny – stoper Dávid Krčík už je v sezoně na 12 gólech a atakuje rekord Ladislava Krejčího, kapitán Matěj Vydra skóroval poprvé od října a bojuje o nominaci na mistrovství světa. Jablonecký kouč Luboš Kozel před finále MOL Cupu výrazně protočil sestavu a jen kroutil hlavou.
Viktoria se v neděli odpoledne bavila. Neškodný Jablonec, který šetřil většinu klíčových hráčů na středeční finále MOL Cupu s Karvinou, už v prvním poločase počítal góly v síti. Dávid Krčík proměnil penaltu, o chvíli později se za vápnem krásně prosadil Denis Višinský. Slovenský stoper poté přidal druhou branku v zápase (v sezoně už dvanáctou), skóre první půle uzavřel Alexandr Sojka po milimetrovém pasu od Matěje Vydry.
Viktoria potvrzuje formu z nadstavby, zajímavý je zejména gólový počin zadáka Krčíka. V historii moderní éry české ligy měl víc zásahů pouze v titulové sezoně Sparty (22/23) tehdejší letenský kapitán Ladislav Krejčí. Zvládl třináct branek, Krčík ho v posledním kole nadstavby může na Slavii vyrovnat, případně i překonat.
Zkraje druhé půle přidal pátou branku hlavou Vydra, výsledek vydržel až do konce zápasu. Kapitán Viktorie slavil gól poprvé od 2. října, kdy se prosadil v Evropské lize proti Malmö. „Vydra do repre, Vydra do repre,“ skandovali plzeňští fanoušci směrem k blížící se nominaci na světový šampionát do Ameriky.
„Jsem rád, jak teď hrajeme, jak vypadáme. Je potřeba vyzdvihnout tým, jak dominoval, jak se prezentoval. Jsem rád, že jsme šance, co jsme si vytvořili, dneska proměnili v góly. Na Spartě nám finále nešlo tak, jak jsme chtěli. Takhle jsem si představoval, abychom domácí poslední zápas sezony odehráli takovým způsobem,“ chválil svůj tým plzeňský kouč Martin Hyský,
Do posledního domácího duelu sezony nasadil plnou palbu – kromě dlouhodobých absentérů (Jan Paluska, Václav Jemelka, Salim Lawal) scházeli pouze vykartovaný Lukáš Červ a zraněný Jiří Panoš. „Mužstvo si sedlo, v posledních zápasech vnímám, že hráči jsou na pozicích, které jim vyhovují a že mezi kluky je velmi dobrá chemie,“ liboval si západočeský kouč.
Vydra si říká o nominaci na MS
Ostatní měli velkou chuť, třeba i směrem k tomu, aby zaujali trenéry národních týmů ohledně účasti na letním mundialu – z plzeňské sestavy může jet Amar Memič (Bosna a Hercegovina), Merchas Doski (Irák), Florian Wiegele (Rakousko) a Prince Adu (Ghana).
V širší české nominaci 54 hráčů figuruje šest členů kádru Viktorie – Karel Spáčil, Alexandr Sojka, Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Denis Višinský a Matěj Vydra. Dva jsou na hostování – Martin Jedlička (Ostrava) a Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Václav Jemelka je po operaci.
Plzeň chytla v závěru sezony výbornou formu, pod Hyským předvádí možná nejlepší fotbal. Vyhrála čtyři z pěti posledních zápasů, v nadstavbě ztratila pouze remízou 0:0 na Spartě. Závěrečný domácí zápas sezony, v němž už reálně o nic důležitého nešlo, pojali Západočeši jako kvalitní rozlučku se sezonou. Plzeň skončí třetí, určitě ale pomýšlela na lepší výsledek v MOL Cupu, kde vypadla v Karviné.
Fanoušky potěšila účast Červa v domácím kotli za bránou, i v Plzni vytasili domácí příznivci transparent proti šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho snaze zavést skenování obličejů diváků na stadionech.
Jablonec se soustředí zejména na středeční finále MOL Cupu v Hradci, kde se o trofej střetne s Karvinou. Závěr ligy těžce obětoval, v tabulce klesl až na pátou příčku za Hradec. Ve dvou posledních zápasech inkasoval desetkrát. Absence a rotace v sestavě byly na solidní výsledek v Plzni příliš velké.
„Od března víme, že pro nás je nejdůležitější pohár,“ zdůraznil jablonecký trenér Luboš Kozel. „První poločas jsme si nechali dát góly ze všeho, darovali je soupeři. Potom už to bylo jenom o tom to se ctí dohrát. Upřímně řeknu, že jsme si přáli, aby byl konec. Dopředu si něco vytvoříme, ale naše defenziva byla tristní. Proto dostáváme takové příděly,“ zlobil se severočeský kouč.
Jasným úkolem pro tým bude uspět ve středu v Hradci v pohárovém finále proti Karviné. „Jsem přesvědčený, že tam vyběhne jiné mužstvo,“ dodal Kozel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46