Ostravský kapitán Frydrych: Tým je pro mě vždycky na prvním místě. Co říkal na derby?
Blokuje střely, útočí a dává góly. Michal Frydrych, kapitán Baníku, jde v poslední době příkladem. Šestatřicetiletý stoper a ostravský odchovanec nechce zažít pád klubu do druhé ligy – a na jeho výkonech je to znát. Výhru nad Zlínem (2:0) ve Skupině o záchranu Chance Ligy pečetil gólovou hlavičkou v poslední minutě. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Je co slavit?
„Každé vítězství přinese nějakou radost. A ta radost potom vnáší lepší a pozitivnější atmosféru do týmu. V této sezoně radostí nebylo tolik, takže každé vítězství by se mělo aspoň trošičku oslavit a začít na tom stavět.“
Jednou z těch radostí mohla být i výhra Teplic. Znal jste stav?
„Já jsem to osobně nechtěl vědět vůbec, dozvěděl jsem se to až po zápase. Možná kluci, co byli více k lavičce, mohli něco vědět, ale já jsem byl na druhé straně. Takže jsem to úplně nevnímal a soustředil jsem se hlavně na zápas. Ať ovlivníme to, co my můžeme ovlivnit. Čekal jsem, co bude potom.“
Jak náročné je hrát o všechno?
„Musím říct, že i pro mě jako nejzkušenějšího hráče v týmu, to bylo hodně složité. Pocity jsou různé, hodně věcí se vám honí hlavou. Jsem rád za to, jak jsme do zápasu vstoupili a jak jsme na ně nastoupili. Povedlo se nám dát gól, jenom škoda, že jsme nevyužili další šance. Mohlo to být pro nás klidnější. Důležité je, že jsme to dotáhli do vítězství. Vážíme si podpory, fanoušci nás podporovali celý zápas, i když to bylo jenom 1:0. Pro nás velká pomoc.“
Šancí jste měli na podobný debakl jako v březnu...
„Samozřejmě jsme si vědomi, že šance momentálně neproměňujeme. Cítili bychom se určitě daleko lépe, kdyby byl zápas hned 2:0 nebo 3:0. Všichni hráči by ještě víc vyrostli a výkon by byl třeba daleko lepší a sebevědomější. Nicméně jsme v těžké situaci. Našim útočníkům to tam zatím nepadá. Že góly nedali dneska, neznamená, že je nemohou dát příští týden. Můžou zachránit celou situaci. V životě to tak je. Něco se nedaří, ale jednou se to zlomí. Věřím, že to přijde příští týden.“
Kouč Josef Dvorník říkal, že za poslední tři zápasy jste se vy osobně dostal do tolika šancí, kolik jste jich neměl za celý život. Souhlasíte?
(úsměv) „Změna je v tom, že jsem zase na pravé straně obrany. Když jsem více na míči, mám čas nebo prostor se dostat víc nahoru. Uvědomuju si, v jaké jsme situaci. Jsem kapitán a chci tým v těžkých momentech táhnout, takže se snažím dělat, co můžu, abychom byli úspěšní. Pokud můžu vystřelit, tak vystřelím. Samozřejmě se snažím hlavně bránit, skákat do střel, to jsou pro mě nejdůležitější věci. Tohle jsem dělal i v předchozích sezonách, kdy jsme byli čtvrtí nebo třetí. Rád útočím, rád dávám góly, takže pokud mám možnost, tak tím týmu rád pomůžu.“
Cítíte, že se vám osobně svým přístupem daří tým strhnout?
„Mám to tak v sobě celý život. Nikdy jsem nebyl nějaký obrovský talent nebo nejlepší hráč v týmu, celý život to mám založené na týmové práci. Ta je pro mě vždycky na prvním místě. Dokud budu na hřišti, budu dělat všechno pro to, aby byl tým úspěšný. Máme hodně mladý tým, hodně mladých hráčů, kteří tyhle těžké situace ještě nezažili, tak se jim snažím pomoct tím, co je mi vlastní. Jsem rád, že jsme konečně vyhráli.“
Rozhodne se na Dukle. Co bude klíčové?
„Bude rozhodovat srdce, charakter. Musíme nechat na hřišti všechno. Být dobře připravení na silné stránky Dukly a najít slabiny, které bychom třeba mohli využít. Věřím, že budeme mít obrovskou podporu našich fanoušků a zvládneme to. Abychom splnili aspoň malý cíl – dostat se do baráže. Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď jsme v situaci, kdy budeme rádi, když se alespoň do ní dostaneme.“
Tušíte, kolik přijede z Ostravy na Julisku lidí?
„Jak jsem v sobotu viděl, jak byli naladění a jak nám pomáhali... Jsou to srdcaři, nikdo z nich si to nenechá ujít a určitě budou chtít dojet v co největším počtu. Samozřejmě nevím, kolik budeme mít možností si koupit lístků a podobně, ale věřím, že našich fanoušků přijede hodně.“
Poděkujete Teplicím?
„Já jsem nad tím doma trošku přemýšlel. Když už mají některé týmy v nadstavbě jistotu, že jsou zachráněné, tak k tomu mohou přistoupit všelijak. Jsem rád, že Teplice potvrdily svoji formu. Porazily nás (2:1), vyhrály ve Zlíně (4:2) a teď vyhrály doma s Duklou (2:0). Jsem rád, že pořád nějaký sportovní duch vítězí. Tak to má být.“
Spíkr baníkovského kotle před zápasem se Zlínem apeloval i na to, aby se nedělaly hlouposti jako v pražském derby. Za Slavii jste dlouho hrával, co na incident a předčasné vběhnutí fanoušků na hřiště dodatečně říkáte?
„Co se stalo, jsme viděli všichni na sociálních sítích. Samozřejmě to bylo hodně nešťastné. Kluci ze Slavie mohli po zápase i s fanoušky slavit titul na hřišti, kdyby nebyl problém a nevběhli tam předčasně. To by se určitě nemělo stávat, byla to škoda. Teď se řeší různé zákazy pro fanoušky a podobně, místo toho, aby se řešil titul Slavie, který vyhrála zaslouženě. Nemělo by se to stávat, mělo by to se udržet v nějakých mezích. Aby pak byly oslavy pro všechny příjemnější.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup