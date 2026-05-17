Analýza Sportu: penalty, červená, gól – čtyři sporné momenty, zlobí se Dukla oprávněně?
Způsob, kterým trenér Pavel Šustr na tiskové konferenci po utkání Dukly v Teplicích (jeho slovy) „rozbombardoval“ rozhodčího Ondřeje Berku, je vskutku nevídaný. Zřejmě budou padat vysoké pokuty. Že ale nešlo jen o rozmar energického kouče, dokazuje i následné ostré stanovisko Matěje Turka, majitele Dukly. Ten napsal, že byla poškozena důvěra v regulérnost soutěže. Jsou náboje vyslané z Julisky oprávněné? Byl výkon sudího v neprospěch Dukly tak do očí bijící? Web iSport analyzuje nejen sporné situace. Program nadstavby Chance Ligy >>>
2. minuta – zákrok Trmala
Krátce po startu řešil domácí gólman dost krkolomně výběhem situaci daleko od své brány. Míč zpracoval jen do cesty Mikušovi, následně ho vcelku tvrdým skluzem sestřelil. Dostal od Berky žlutou kartu, přezkoumání videem trvalo jen pár vteřin.
Verdikt Sportu: SPÍŠE ČERVENÁ KARTA
Proti Trmalovi, a tím pádem i Berkově rozhodnutí, hraje několik faktorů. Mikuš by s dalším parťákem uháněl proti dvěma teplickým obráncům na prázdnou bránu, to už není „slibně rozvíjející se příležitost“, za jejíž zamezení se taxativně dává žlutá karta. Nehledě na to, že nešlo o cynický taktický faul - brankář šel podrážkou proti lýtku a jen se štěstím situace nedopadla zraněním. I za normálních okolností by byl takový zákrok pod lupou VAR. Je třeba ještě zmínit, že v úplně perfektním scénáři mohl nechat Berka výhodu, Dukla měla balon nadále pod kontrolou.
25. minuta – neuznaný gól Gilberta
Milla vyslal na bránu svého kolegu Gilberta. Jeho první střelu Trmal likviduje, ale odráží ji přímo do útočníka z Trinidadu a Tobaga, ten zakončuje do prázdné brány. Hned jak míč přejde brankovou čáru, píská Berka hru rukou hráče Dukly. VAR zkoumal situaci dvě a půl minuty, následně rozhodnutí posvětil.
Verdikt Sportu: SPÍŠE GÓL
Je s podivem, že Berka ze své situace údajnou ruku viděl, což zmínil po utkání i kouč Šustr. Žádný opakovaný záběr nedovolenou hru útočníka nedokazuje, zároveň záběry nejsou dostatečně průkazné na to, aby otočily rozhodnutí sudího na hřišti. Zajímavé je, že při gólu neprotestuje jediný hráč Teplic a sudí ukazuje na pravou ruku. Pokud se ale míč opravdu dotkl horní končetiny Gilberta, tak to byla ruka levá. Berka se rozhodl v klíčový moment vzít odpovědnost na sebe (po čemž často voláme), přitom si historicky nechá rád od videa poradit. V sezoně rozdal pět červených karet a odpískal tři penalty – jen ve třech případech to ale nebylo na popud VAR. Dokud neuvidíme průkazný záběr, jde spíše o chybu.
57. minuta – zákrok Večerky
Milla se hnal za prodlouženým balonem a stihl odehrát slabý lob směrem k brankáři Trmalovi dřív, než jeho nohu zezadu podsekl vracející se Dalibor Večerka. Berka nepískal a nechal ve hře pokračovat.
Verdikt Sportu: BEZ PENALTY
Za toto penalty vídat nechceme. Že je balon odehrán, samozřejmě neopravňuje obránci zlomit útočníkovi nohu, ale v tomto případě Večerka přirozeně dohrává souboj a kontakt není nijak nepřiměřeně tvrdý.
69. minuta – zákrok Marečka
Po standardní situaci se k zakončení na malém vápně hnal Gilbert, ale držení Lukáše Marečka ho při zakončení vyvedlo z rovnováhy. Berka nepískal. Kontrola od VAR trvala třičtvrtě minuty.
Verdikt Sportu: SPÍŠE PENALTA
Byť situace vyvolala na hřišti nejvíce emocí, z pohledu Berky je možná nejlépe obhajitelná. Držení v podání Lukáše Marečka není příliš intenzivní a neliší se výrazně od toho, co při standardních situacích vídáme. Kdyby sudí odpískal, VAR by proti jeho rozhodnutí nešel. Sport se přiklání k penaltě, ale situace je hraniční. Hořkou tečkou za situací je fakt, že Dukla následně měla kopat roh, Trmalovi upadl míč za brankovou čáru.
Celkový metr a výkon rozhodčího
Jednotlivá klíčová rozhodnutí jsou tím nejdůležitějším, jak ale Berka pískal celý zápas? Sport při analýze jeho výkonu neshledal nic jednostranného. Proti Dukle pískl velký počet faulů, ale jen u minima se dá něco rozporovat, nastavil hodně přísný metr i Teplicím. Žluté karty rozdával správně, červenou Milly rovněž, navíc ji tasil rovnou. Jeho rozhodnutí nevyloučit Hunala je však těžko obhajitelné, celý stadion viděl, že obránce fauloval. Problémem byla i jeho přecitlivělost u standardních situací, které končily prakticky v zárodku. Na obou stranách.
CELKOVÝ VERDIKT
Kdyby šlo jen o jednu situaci, člověk by asi mávl rukou. U každého z jednotlivých Berkových kontroverzních rozhodnutí je totiž prostor pro určitou obhajobu. Že ale tři velké sporné momenty rozhodl v neprospěch Dukly, je pro rozhodčího hodně špatná vizitka. Pražané se zlobí právem, byť slova Matěje Turka možná dělají před sobotním zápasem více škody než užitku. Nepřímé poukazování na zákulisní ovlivňování, okamžitě vytvořený tlak na delegaci od komise rozhodčích a zpochybnění regulérnosti soutěže, dělají ze zápasu s Baníkem sud se střelným prachem.