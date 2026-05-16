Tvrdík znovu otočil: Rozpoznávání obličejů nebude, hrozily by stamilionové pokuty
Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v Nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů, klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun.
Tvrdík v pondělním pořadu TIKI TAKA v televizi Oneplay Sport řekl, že jednou z reakcí na výtržnosti fanoušků v nedávném ligovém derby se Spartou v Edenu bude spuštění kamerového systému na rozpoznávání obličejů. Šéf Slavie dostal svolení od majitele Pavla Tykače navzdory tomu, že klub by musel platit pokuty. Systém nemá oporu v legislativě, Slavia ho proto nyní nemůže využívat.
„Situace je složitá. Pokoušíme se ji řešit, jednáme s policií. Byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Měli jsme tam tři a půl hodiny debatu, bylo tam celé vedení úřadu. Informovali nás o tom, co jsme ani nevěděli, že od platnosti AI aktů je v používání kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné," řekl Tvrdík.
Používání systémů AI (umělé inteligence) reguluje Evropská unie, zákony platí i pro Českou republiku. „Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme," uvedl Tvrdík.
Po pondělním prohlášení šéfa Slavie probíhají na ligových stadionech po celé republice protesty na tribunách. Fanouškovské tábory vyvěšují během utkání jednotný vzkaz „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje".
Také fans Kroměříže se přidali k protestu proti šéfovi Slavie • iSport
Slavia po událostech v derby, v němž ještě před závěrečným hvizdem vtrhli domácí příznivci na trávník, napadli hráče Sparty a házeli světlice do sektoru hostujících diváků, sáhla k uzavření severní tribuny, kde sídlí "kotel". Zároveň spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků.
Disciplinární komise zkontumovala zápas ve prospěch Sparty a Slavii udělila pokutu deset milionů korun. Vršovičtí musejí odehrát čtyři domácí soutěžní duely před prázdnými tribunami. V tom prvním ve středu porazili 5:1 Jablonec a zajistili si obhajobu titulu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46