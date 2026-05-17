Fanoušci proti Tvrdíkovi i v Hradci, slávisté ale transparent neměli. Podpořili Douděru
Fanoušci obou znepřátelených táborů se na pár minut spojili a celá Malšovická aréna společně skandovala: „Český fotbal pro fanoušky!" Kotle Hradce Králové a Slavie se tak při utkání Skupiny o titul Chance Ligy společně vymezily proti návrhům slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka pro vyšší bezpečnostní opatření na stadionech. Sektor „sešívaných" pak přidal i podporu pro obránce týmu Davida Douděru.
Po derby Slavie proti Spartě z minulého týdne se hodně řešily možná opatření pro lepší identifikaci problematických fanoušků. Ultras napříč republikou se však tato varianta vůbec nepozdává a všechny kotle si připravily transparenty s nápisem: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje.“
Ten se objevil i v domácím sektoru v Hradci a fanoušci „votroků“ ho doprovodili pokřikem: „Tvrdíku, ty jsi hovado!“
Tribuna Sever si pro výjezd minimálně v prvním poločase podobný transparent nepřipravila, ale o to víc byla slyšet. Celý stadion vyzvala ke skandování známého chorálu: „český fotbal pro fanoušky,“ který tak zněl ze všech koutů stadionu.
Následně ještě fanoušci podpořili Davida Douděru skandováním jeho jména. Obránce červenobílých byl po červené kartě v derby proti Spartě vyřazen z kádru, což se fanouškům evidentně nelíbí.
K protestům proti Tvrdíkovým návrhům se stejně jako v sobotu přidaly i další fanouškovské tábory. Stejný nápis jako v Hradci byl již v sobotu k vidění v kotli Dukly, Teplic, Baníku či Zbrojovky. V neděli se připojil také plzeňský Sektor P, který přidal i vulgární pokřik proti slávistickému šéfovi.
Všechny ekipy jsou proti dokládání totožnosti a kamerovým systémům, které by měly návštěvníky stadionů monitorovat.
Právě tuto možnost v týdnu po kontumovaném derby Tvrdík výrazně prosazoval, krátce před utkáním v Hradci Králové však svá původní vyjádření zmírnil. „Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ uvedl Tvrdík v debatě na České Televizi.
Speaker v kotli
Fandění přímo v sektoru hostů pak řídil jako obvykle speaker Tribuny Sever s přezdívkou Dejv, který před pár dny ve vyjádření k incidentu z derby vzal část viny na sebe a přidal i kritiku právě na adresu Tvrdíka. „Obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ vzkázal mimo jiné.
V závěru připustil i možnost, že by mu mohl být zakázán vstup na hradecký stadion. To se ovšem nestalo, a tak mohl vést skandování jako obvykle.
Na podporu Dejva a Tribuny Sever pak v minulých dnech vznikla i petice, kterou v době výkopu podepsalo kolem 4 300 lidí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|33
|23
|8
|2
|70:28
|77
|2
Sparta
|33
|21
|7
|5
|65:33
|70
|3
Plzeň
|33
|17
|9
|7
|55:35
|60
|4
Hr. Králové
|33
|15
|8
|10
|46:38
|53
|5
Jablonec
|33
|15
|7
|11
|43:41
|52
|6
Liberec
|33
|12
|10
|11
|44:35
|46