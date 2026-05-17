Fanoušci proti Tvrdíkovi i v Hradci, slávisté ale transparent neměli. Podpořili Douděru

Fanoušci téměř všech týmů Chance Ligy se spojili a během víkendu vyvěsili transparenty: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje.“
Radost fotbalistů Hradce po brance Ondřeje Mihálika
Hradečtí fotbalisté slaví gól do sítě Slavie
Rozhodčí Lukáš Nehasil v utkání Slavie s Hradcem
Hradecké choreo před zápasem se Slavií
Fanoušci Slavie v Malšovická aréně
Fanoušci obou znepřátelených táborů se na pár minut spojili a celá Malšovická aréna společně skandovala: „Český fotbal pro fanoušky!“ Kotle Hradce Králové a Slavie se tak při utkání Skupiny o titul Chance Ligy společně vymezily proti návrhům slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka pro vyšší bezpečnostní opatření na stadionech. Sektor „sešívaných“ pak přidal i podporu pro obránce týmu Davida Douděru. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Po derby Slavie proti Spartě z minulého týdne se hodně řešily možná opatření pro lepší identifikaci problematických fanoušků. Ultras napříč republikou se však tato varianta vůbec nepozdává a všechny kotle si připravily transparenty s nápisem: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje.“

Ten se objevil i v domácím sektoru v Hradci a fanoušci „votroků“ ho doprovodili pokřikem: „Tvrdíku, ty jsi hovado!“

Tribuna Sever si pro výjezd minimálně v prvním poločase podobný transparent nepřipravila, ale o to víc byla slyšet. Celý stadion vyzvala ke skandování známého chorálu: „český fotbal pro fanoušky,“ který tak zněl ze všech koutů stadionu.

Následně ještě fanoušci podpořili Davida Douděru skandováním jeho jména. Obránce červenobílých byl po červené kartě v derby proti Spartě vyřazen z kádru, což se fanouškům evidentně nelíbí.

K protestům proti Tvrdíkovým návrhům se stejně jako v sobotu přidaly i další fanouškovské tábory. Stejný nápis jako v Hradci byl již v sobotu k vidění v kotli Dukly, Teplic, Baníku či Zbrojovky. V neděli se připojil také plzeňský Sektor P, který přidal i vulgární pokřik proti slávistickému šéfovi.

Všechny ekipy jsou proti dokládání totožnosti a kamerovým systémům, které by měly návštěvníky stadionů monitorovat.

Právě tuto možnost v týdnu po kontumovaném derby Tvrdík výrazně prosazoval, krátce před utkáním v Hradci Králové však svá původní vyjádření zmírnil. „Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ uvedl Tvrdík v debatě na České Televizi.

Fandění přímo v sektoru hostů pak řídil jako obvykle speaker Tribuny Sever s přezdívkou Dejv, který před pár dny ve vyjádření k incidentu z derby vzal část viny na sebe a přidal i kritiku právě na adresu Tvrdíka. „Obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ vzkázal mimo jiné.

V závěru připustil i možnost, že by mu mohl být zakázán vstup na hradecký stadion. To se ovšem nestalo, a tak mohl vést skandování jako obvykle.

Na podporu Dejva a Tribuny Sever pak v minulých dnech vznikla i petice, kterou v době výkopu podepsalo kolem 4 300 lidí.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia33238270:2877
2Sparta33217565:3370
3Plzeň33179755:3560
4Hr. Králové331581046:3853
5Jablonec331571143:4152
6Liberec3312101144:3546

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

