Fanoušci proti Tvrdíkovi i v Hradci, slávisté roztáhli transparent před stadionem
Fanoušci obou znepřátelených táborů se na pár minut spojili a celá Malšovická aréna společně skandovala: „Český fotbal pro fanoušky!“ Kotle Hradce Králové a Slavie se tak při utkání Skupiny o titul Chance Ligy společně vymezily proti návrhům slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka pro vyšší bezpečnostní opatření na stadionech. Sektor „sešívaných“ pak přidal i podporu pro obránce týmu Davida Douděru. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Po derby Slavie proti Spartě z minulého týdne se hodně řešily možná opatření pro lepší identifikaci problematických fanoušků. Ultras napříč republikou se však tato varianta vůbec nepozdává a všechny kotle si připravily transparenty s nápisem: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje.“
Ten se objevil i v domácím sektoru v Hradci a fanoušci „votroků“ ho doprovodili pokřikem: „Tvrdíku, ty jsi hovado!“
Tribuna Sever si stejný transparent roztáhla pouze venku před stadionem. Uvnitř něj pak byli její členové hodně slyšet. Celý stadion vyzvali ke skandování známého chorálu „Český fotbal pro fanoušky.“ Zněl ze všech koutů stadionu.
Následně ještě fanoušci podpořili Davida Douděru skandováním jeho jména. Obránce červenobílých byl po červené kartě v derby proti Spartě vyřazen z kádru, což se fanouškům evidentně nelíbí.
K protestům proti Tvrdíkovým návrhům se stejně jako v sobotu přidaly i další fanouškovské tábory. Stejný nápis jako v Hradci byl již v sobotu k vidění v kotli Dukly, Teplic, Baníku či Zbrojovky. V neděli se připojil také plzeňský Sektor P, který přidal i vulgární pokřik proti slávistickému šéfovi.
Všechny ekipy jsou proti dokládání totožnosti a kamerovým systémům, které by měly návštěvníky stadionů monitorovat.
Právě tuto možnost v týdnu po kontumovaném derby Tvrdík výrazně prosazoval, krátce před utkáním v Hradci Králové však svá původní vyjádření zmírnil. „Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ uvedl Tvrdík v debatě na České Televizi.
Speaker v kotli
Fandění přímo v sektoru hostů pak řídil jako obvykle speaker Tribuny Sever s přezdívkou Dejv, který před pár dny ve vyjádření k incidentu z derby vzal část viny na sebe a přidal i kritiku právě na adresu Tvrdíka. „Obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ vzkázal mimo jiné.
V závěru připustil i možnost, že by mu mohl být zakázán vstup na hradecký stadion. To se ovšem nestalo, a tak mohl vést skandování jako obvykle.
Na podporu Dejva a Tribuny Sever pak v minulých dnech vznikla i petice, kterou v době výkopu podepsalo kolem 4 300 lidí.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46