Priske o budoucnosti ve Spartě: Sezona bez titulu je palivo. Hráči hrají o MS, co Panák?
Ve čtvrtek oslavil 49. narozeniny a po nedělní ligové výhře v Liberci (2:0) přebral od zástupců z kotle dort a šampaňské. „Nikdy jsem neviděl, aby trenér, který nevyhrál titul, dostal od fanoušků narozeninový dort. Jsem vděčný a mám pro ně obrovský respekt,“ pochvaloval si trenér Sparty Brian Priske. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Jak ovlivní sezona bez trofeje vaši budoucnost ve Spartě?
„To je vždycky dobrá otázka, ale zároveň víte, jak ve fotbale nikdy nemáte garanci. Budeme si teď vyhodnocovat celou sezonu. Pan Čupr (místopředseda představenstva) řekl v médiích, že není se sezonou spokojený, protože jsme nezískali trofej. Je jasné, že nás to všechny bolí, ale viděli jsme v průběhu sezony hodně pozitivních věcí. V porovnání s předchozí sezonou jsme udělali progres a v příští chceme bojovat o účast v Lize mistrů a o titul až do poslední chvíle. Nechceme to zklamání zažít znovu.“
Vy chcete zůstat v klubu?
„Mám ve Spartě smlouvu na dva roky. A doufám, že vidíte, že mám dobrý vztah s fanoušky, realizačním týmem nebo hráči. Jsem vděčný za každou sekundu, kterou můžu být ve Spartě. Přesto jsem se naučil za svou kariéru, že nikdy nevíte, co se stane. Ale můžu slíbit, že dokud lidi v klubu budou chtít, abych zůstal, budu makat na sto procent. A chci přidat další tituly. Že jsme ho teď nezískali, je další palivo, které nás pohání.“
Od středy máte jistotu, že skončíte na druhém místě. Kde hledáte motivaci do zbývajících zápasů?
„To není jednoduchá otázka. I v jiných ligách mají týmy výpadky, když se sezona blíží ke konci. Hrajeme pro Spartu a její fanoušky. Chceme z posledních dvou zápasů šest bodů, víme, že se potřebujeme odrazit do příští sezony co nejlepším stylem. Navíc jsem hráčům řekl, že hrají o reprezentační dresy, protože trenéři na ně koukají.“
Hrají někteří také o budoucnost ve Spartě?
„Chci říct, že ve Spartě je vždycky tlak na všechny hráče. Oni chtějí hrát pořád, nejsou šťastní, když sedí na lavičce. A to bez rozdílu, jestli se o něco hraje, nebo ne. Řekl jsem klukům, že na ně budeme pyšní, když je dostaneme na mistrovství světa. Je to možná jejich jediná šance za život. Je to pro ně velká příležitost, proto chceme dát některým hráčům prostor.“
I Jan Kuchta hraje zřejmě o místo v české reprezentaci. Co jste říkal na jeho dvě neproměněné šance proti Liberci?
„To je prostě fotbal. Honza je samozřejmě nespokojený, že nedal gól. Já taky. Ale jsem si docela jistý, že trenér národního týmu viděl jeho výkon v celém zápase. Byl fantastický v mnoha aspektech, pracoval ve velké intenzitě, bojoval, udržel spoustu balonů a měl dvě šance, které bohužel neproměnil. Chyběla mu možná kvalita v zakončení.“
Už víte, na jakých postech chcete přes léto posílit?
„Znáte mě už dobře a víte, že konkrétní nebudu. Myslím, že je to ale jasné. Máme za sebou dvě sezony, ve kterých jsme nezískali trofej. Jde to za trenéry, za celým týmem. Potřebujeme se určitě zlepšit. Minulou sezonu jsme byli hodně bodů za Slavií, tentokrát jsme byli o něco blíž a očekávám, že i za rok to bude složité, že to bude velký souboj. Ale doufám, že bude víc vyrovnaný.“
Filipu Panákovi vyprší po sezoně platný kontrakt. Má podle vás Spartě pořád co dát?
„Myslím, že určitě. Je to velká osobnost Sparty a vím, že teď s ním probíhají nějaké rozhovory. Je týden do konce sezony a bohužel se zranil, v týdnu si zvrtnul kotník. Bude chybět pár týdnů, což je pro něj škoda. Přesto je úžasný, odvádí pro Spartu skvělé výkony. Moc dobře vím, že má velké fotbalové kvality. Je jen moje zodpovědnost, že jsem se rozhodoval pro jiné hráče a že toho neodehrál tolik.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46