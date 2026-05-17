Trpišovský: Kabina za Douděrou stojí. Trest pro Mosese je ústřel, na Hradec neumíme
Před měsícem zde přišel o dlouhatánskou sérii neporazitelnosti, dnes se Jindřich Trpišovský musel v Hradci poklonit znovu. Slavia padla proti „votrokům“ 1:3 a znovu se prokázalo, že si s tímto soupeřem neví rady. „Neumíme si to vysvětlit,“ kroutil hlavou kouč Trpišovský. Po utkání se rozpovídal i o mistrovských oslavách, trestu pro Davida Mosese či podpoře fanoušků pro Davida Douděru.
Na hřišti jste prohráli dvakrát v sezoně a pokaždé to bylo v Hradci. Čím to?
„Hradec to na nás dlouhodobě umí a není to jen otázka této sezony. Trápili nás už v minulých letech a v tomto ročníku jsme proti nim ze tří zápasů získali pouze bod. Neumíme si to vysvětlit. Dokážou se na nás dobře připravit a jsou nepříjemní. Ve dvou zápasech v Hradci jsme pak udělali mnohem víc špatných rozhodnutí a individuálních chyb, které běžně neděláme. Může to být i tím, že nás k tomu soupeř donutil, zároveň jsme nikdy nebyli v úplně optimálním složení a Hradec to dokázal využít.“
Co vašemu výkonu chybělo nejvíc?
„Vstup do utkání od nás nebyl špatný, měli jsme tam zajímavé věci, ale dostali jsme tři góly, u kterých jsme v podstatě asistovali a Hradci jsme to usnadnili. Směrem nahoru jsme nebyli dostatečně efektivní a dělali jsme hrubé chyby při ztrátách míče, to nás hodilo dozadu. Tyhle chyby byly signifikantní pro celý zápas. Hradec vyhrál zaslouženě.“
Jaké to je, sledovat oslavy soupeře, když vy už máte taky splněno?
„Chci Hradci pogratulovat za skvělou a úspěšnou sezonu. Je to jediný tým který nás porazil, a zvládl to dvakrát za sebou. Realizační tým a celý klub odvádí skvělou práci, mají zasloužený úspěch a je potřeba, aby si to užili. Je super, že český fotbal má další silný klub s krásným a plným stadionem. Po remíze 2:2 v prvním kole jsem říkal, že skončí v první pětce a nakonec budou ještě výš.“
Po zápase jste mohli oslavit titul s fanoušky, ale na děkovačku jste si neklekli. Bylo to pro vás téma před zápasem?
„To je věc hráčů. Vítězná děkovačka je hlavně odměna pro ně a pro fanoušky. Trošku se to řešilo. Proti Spartě část fanoušků vběhla na hřiště a udělala něco, co se nemá nikdy udělat. Na druhou stranu spousta tisíců zůstala na svých místech a ti za to nemohli. Teď těžko rozlišovat viníky. Tihle fanoušci sem přijeli a fandili. Hráči se s nimi chtěli rozloučit a domluvili se, že tohle bude pro dnešek nejlepší.“
Kabina za Douděrou stojí
Fanoušci hodně skandovali jméno Davida Douděry, který byl vyřazen z kádru. Co na to říkáte?
„Jsem rád, že fanoušci stojí za svými hráči, protože to ukazuje soudržnost, která tady vždycky byla. David tady odvedl spoustu práce a vždycky měl touhu a hlad po vítězství. Jako každý udělal i chyby a špatná rozhodnutí, ale vždycky se obětoval pro klub a udělal všechno pro jeho úspěch. Teď dostal první červenou za věc, která do fotbalu nepatří. To víme všichni a byl za to potrestaný. Já jsem ještě jako hráč jednou taky dostal červenou za něco podobného.“
Budete apelovat na vedení, aby rozhodnutí o něm změnilo? Už se za něj přimlouvali i hráči.
„Kabina za ním stojí. Ve zdravé kabině za sebou kluci budou vždycky stát. Jsou to kamarádi, spolubojovníci, lidi, se kterými něco prožili. Nechcete, aby hráči, kteří mají v klubu odehráno tolik zápasů a sezon, končili takhle. David se s týmem rozloučil, vysvětlil mu to a uvidíme. Tito hráči teď mají trest a uvidíme, jak budou smýšlet dál, a kterým směrem budou chtít pokračovat.“
Vy jste slavili ve středu. Jak jste si to užil?
„Pro mě to byla spíš úleva. Já si to uvědomím spíš když jsem sám, co k tomu vedlo, co jsme dokázali, v čem jsme mohli být lepší. Z oslav jsem přišel domů pozdě, ale bez kapky alkoholu, protože jsem jel domů autem. Mně to přichází až později – příběhy kluků, kteří jsou u toho. Kdo se na tom podílel, jakou pozici si tu vybudovali noví kluci jako Štěpán Chaloupek nebo David Moses. Za titulem je zase spousta dalších příběhů.
Co říkáte na osmizápasový trest pro Davida Mosese?
Z mého pohledu je osm zápasů za neúmyslný faul úplný ústřel. Všichni víme, že to David udělat nechtěl a hráče neviděl. Zranění je samozřejmě hrozné, ale když vidím jiné červené karty v lize, za které jsou dva nebo tři zápasy, tak tady osm zápasů za neúmyslný zákrok je strašně moc. Je mi ho líto, protože se Petrovi (Hodoušovi) omlouval a osm zápasů je velká porce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46