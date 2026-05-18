Hodouš o zlomené čelisti: Mám tekutou stravu, jím kašičky. Mosesovi trest prominou

SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:2. Slovan počtvrté v řadě prohrál, v závěru rozhodli Mercado a Haraslín
Petr Hodouš zvládl nastoupit proti Spartě
Fanoušci Sparty odpálili v Liberci pyro
Garang Kuol si přidržuje Filipa Špatenku
Aziz Kayondo brání Johna Mercada
Lukáš Haraslín naskočil v Liberci na poslední půlhodinu a v závěru pečetil výhru Sparty gólem na 2:0
John Mercado vstřelil vítězný gól Sparty v nadstavbovém utkání na hřišti Liberce
Před dvěma týdny byl obětí ošklivého zákroku. Petr Hodouš odnesl úder loktem od slávisty Davida Mosese zlomenou čelistí. „Jsem rád, že mi pak napsal,“ vyprávěl ofenzivní hráč Liberce. Do včerejšího ligového utkání proti Spartě (0:2) naskočil na hřiště s ochrannou maskou.

Takže už jste v pohodě?
„Furt mě to omezuje. Nemůžu kousat a normálně jíst. Mám tekutou stravu, jím kašičky. Během zápasu jsem cítil křupání, ale doktoři mi řekli, že to není nic, čeho bych se měl bát. A já se toho zranění nebál, chtěl jsem pomoct klukům, i když je jasné, že to bude bolet.“

Tekutá strava vás jako profesionálního fotbalistu ovlivňuje, ne?
„No, zhubnul jsem dvě kila. Bylo to pro náročné. Hned jsem vyhledal nutričního specialistu a radil jsem se s ním, jak můžu nahradit plnohodnotné jídlo. Udělal jsem nejvíc, co jsem mohl. Je strašně těžké dostat do sebe všechny sacharidy, ale zvládl jsem to.“

Jaké vlastně byly poslední dva týdny od zranění?
„Už je to lepší. První den jsem byl hodně rozbitý, ale oznámil jsem trenérovi, že i když mám zlomenou čelist, není to pro mě konečná. Měl jsem dva dny volno a od té doby jsem makal, abych byl připravený co nejdřív. Chtěl jsem jít už na Hradec, ale nestihla se udělat maska, kterou budu mít ještě asi šest týdnů.“

Což není ideální, že?
„Měl jsem ji asi na dvou trénincích, nebylo moc času si zvyknout. Trochu mě omezuje v pohybu pod čelistí, ale není to nic, s čím bych si neporadil. Jsem hlavně rád, že můžu vůbec hrát, že jsem nemusel podstoupit operaci.“

Moses nakonec dostal trest na osm zápasů. Co na to říkáte?
„Myslím, že po čtyřech zápasech mu to odvolají. Jsem rád, že mi napsal. Omluvu jsem akceptoval. Viděl jsem ten zákrok a vím, že to nechtěl udělat. Byl to souboj.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia34238371:3177
2Sparta34227567:3373
3Plzeň34189760:3563
4Hr. Králové341681049:3956
5Jablonec341571243:4652
6Liberec3412101244:3746

