Hodouš o zlomené čelisti: Mám tekutou stravu, jím kašičky. Mosesovi trest prominou
Před dvěma týdny byl obětí ošklivého zákroku. Petr Hodouš odnesl úder loktem od slávisty Davida Mosese zlomenou čelistí. „Jsem rád, že mi pak napsal,“ vyprávěl ofenzivní hráč Liberce. Do včerejšího ligového utkání proti Spartě (0:2) naskočil na hřiště s ochrannou maskou.
Takže už jste v pohodě?
„Furt mě to omezuje. Nemůžu kousat a normálně jíst. Mám tekutou stravu, jím kašičky. Během zápasu jsem cítil křupání, ale doktoři mi řekli, že to není nic, čeho bych se měl bát. A já se toho zranění nebál, chtěl jsem pomoct klukům, i když je jasné, že to bude bolet.“
Tekutá strava vás jako profesionálního fotbalistu ovlivňuje, ne?
„No, zhubnul jsem dvě kila. Bylo to pro náročné. Hned jsem vyhledal nutričního specialistu a radil jsem se s ním, jak můžu nahradit plnohodnotné jídlo. Udělal jsem nejvíc, co jsem mohl. Je strašně těžké dostat do sebe všechny sacharidy, ale zvládl jsem to.“
Jaké vlastně byly poslední dva týdny od zranění?
„Už je to lepší. První den jsem byl hodně rozbitý, ale oznámil jsem trenérovi, že i když mám zlomenou čelist, není to pro mě konečná. Měl jsem dva dny volno a od té doby jsem makal, abych byl připravený co nejdřív. Chtěl jsem jít už na Hradec, ale nestihla se udělat maska, kterou budu mít ještě asi šest týdnů.“
Což není ideální, že?
„Měl jsem ji asi na dvou trénincích, nebylo moc času si zvyknout. Trochu mě omezuje v pohybu pod čelistí, ale není to nic, s čím bych si neporadil. Jsem hlavně rád, že můžu vůbec hrát, že jsem nemusel podstoupit operaci.“
Moses nakonec dostal trest na osm zápasů. Co na to říkáte?
„Myslím, že po čtyřech zápasech mu to odvolají. Jsem rád, že mi napsal. Omluvu jsem akceptoval. Viděl jsem ten zákrok a vím, že to nechtěl udělat. Byl to souboj.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46