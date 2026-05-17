Hyský ocenil Vydru: Vím, čím si prošel… Plzeň chtěla zamotat Jablonec před finále
Poprvé v ligové kariéře si jako hlavní trenér vychutnával situaci, že jeho tým šel do šaten po prvním poločase se čtyřbrankovým náskokem. Martin Hyský (50) ocenil výkon Plzně v posledním domácím utkání sezony proti Jablonci (5:0) v nadstavbové Skupině o titul Chance Ligy. Rozdrtil soupeře, který se chystá na středeční finále MOL Cupu s Karvinou. Viktoria kalkuluje také s možností, že pokud vyhraje domácí pohár slezský klub čelící korupčnímu skandálu, mohla by luxusní pozice zajišťující 4. předkolo Evropské ligy spadnout právě Plzni. „Chtěli jsme Jablonci situaci před finále co nejvíc ztížit,“ připustil západočeský kouč. Program nadstavby Chance Ligy >>>
V nadstavbě slavíte třetí výhru, nabíráte formu. Není škoda, že pomalu končí sezona?
„Jsem rád, jak teď hrajeme, jak v zápasech vypadáme. Je potřeba vyzdvihnout tým, jak dominoval, jak se proti Jablonci prezentoval. Šance, co jsme si vytvořili, jsme proměnili v góly. Na Spartě nám finále nešlo tak, jak jsme chtěli, to jsme změnili. Takhle jsme si to představovali, abychom poslední domácí zápas v sezoně odehráli takovým způsobem. Šli jsme za vítězstvím, gratuluji mužstvu. Povedlo se to se vším všudy.“
Důležitý byl dominantní první poločas a vedení 4:0, souhlasíte?
„Vést 4:0 o poločase se mi v lize jako trenérovi ještě nestalo. Také pro mě to byl zvláštní moment. O přestávce jsem apeloval na kluky, abychom uhráli vzadu nulu, zbytečně si zápas nějakým podceněním nezkomplikovali a abychom ještě přidali góly. Jablonec poslední dobou není v dobré pohodě a má před sebou finálový zápas MOL Cupu s Karvinou. Pokud vyhraje pohár Karviná, možná nedostane pozvánku od UEFA… (to by znamenalo, že do play off o EL by šel třetí tým z ligy, tedy Plzeň - pozn. red.). Chtěli jsme Jablonci situaci před finále co nejvíc ztížit a trošku jim zamotat hlavu. Luboš (trenér Kozel) se rozhodl protočit mužstvo, my jsme se koncentrovali sami na sebe. Povedlo se nám to, Jablonec odsud neodjel s dobrým výsledkem.“
Proč jste neudělali změny v sestavě i vy? Třetí místo v lize máte zajištěné…
„Přemýšleli jsme tak, že do toho dneska půjdeme s nejsilnější možnou sestavou. Sami jste si všímali, že mužstvo si v posledních zápasech sedlo, hráči nastupují na pozicích, které jim vyhovují. Cítím, že mezi kluky je velmi dobrá chemie. Zápas to potvrdil. Motivace na Jablonec byla taková, že bez ohledu na jisté třetí místo půjdeme odehrát dobrý zápas a rozloučíme se co nejlépe s fanoušky. Chtěli jsme zakončit domácí sezonu výhrou, a to se povedlo.“
Proč nedostali v zápase šanci hráči jako Daniel Vašulín a Tom Slončík, kteří na jaře nemají minutáž?
„Máme ještě týden do úplně posledního zápasu v sezoně (na Slavii), popřemýšlíme o tom, kdo nastoupí tam. Budeme se ještě bavit s hráči. Je před námi mistrovství světa. Může se stát, že hráči, co poslední dobou nedostávali tolik příležitostí, na Slavii dostanou prostor.“
Poprvé od října skóroval Matěj Vydra. Motivuje ho možná účast na mistrovství světa?
„Jsem za něj hodně rád. Vím, čím si prošel za poslední půlrok, jak pracoval na návratu. Sám nebyl spokojený s tím, jaké měl vytížení. Když šanci dostal, nebyly od něj výkony takové, jaké si představuje on sám a ani já ne. Věřil jsem, že do zápasu půjde s velkou motivací. V širší nominaci na mistrovství světa je, nějaká naděje na to, že by se v kádru objevil, určitě existuje. Byl to určitě pro něj zápas, kde se mohl ukázat a říct si o místo v sestavě do Ameriky. Podal velmi dobrý výkon a povedlo se mu dát gól, to je pro útočníky vždycky důležité.“
Překoná dvougólový Dávid Krčík střelecký ligový rekord pro obránce? Ladislav Krejčí jich dal za Spartu v sezoně 2022/23 celkem třináct…
„Takhle z hlavy nevím, zda Láďa hrál v té sezoně celou dobu vzadu, nebo se posouval mezi záložníky. Takže Dávid jako čistokrevný obránce rekord s dvanácti góly asi má, Filip Novák jich dal nejvíc jedenáct za Jablonec. Je to každopádně úctyhodné číslo. Navázal na podzimní formu, po přestupu z Karviné do Plzně zvládl mnohem větší tlak. Potvrdil extratřídu a poprvé v životě dostal nominaci do slovenské reprezentace. Přál bych mu, aby těch gólů měl aspoň třináct, když je takový kousek. Má na to poslední zápas příští týden, je to jedna z menších motivací na Slavii.“
Proč nebyl k dispozici ani na lavičce Jiří Panoš?
„Je to lehčí zdravotní indispozice, z preventivních důvodů zůstal mimo nominaci na zápas. Uvidíme, jak se situace vyvine během týdne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46