Legenda Dukly Fiala: Mám dojem, že ji v lize nechtějí. Zápas byl tendenčně vedený
Za všechno, čeho Jan Fiala v bohaté fotbalové kariéře dosáhl, vděčí spoluhráčům a Dukle Praha. Po sobotních událostech v Teplicích má obavy, že klub jeho srdce je v první lize nechtěný, řekl ČTK bývalý kapitán reprezentace, který v úterý oslaví 70. narozeniny. Radost mu naopak udělalo, že národní tým po 20 letech postoupil na mistrovství světa.
Svému týmu fandí pravidelně doma na Julisce, ale byl i na teplických Stínadlech. „Že Dukla sestoupí, se obávám již delší čas, ale v poslední době se zlepšila. V Teplicích jsem ovšem získal dojem, že ji v lize nechtějí,“ uvedl Fiala.
Dukla si v případě výhry mohla zajistit účast v baráži, po porážce 0:2 o ni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě. Rozhodčí Ondřej Berka posoudil všechny sporné situace v neprospěch Pražanů. Majitel Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky za nepřijatelné. „Začalo to situací, kdy po ostrém faulu domácího brankáře rozhodčí nenechal Dukle výhodu ve chvíli, kdy mohla zakončovat do opuštěné branky. Ať si sudí sáhne do svědomí. Podle mě to nebylo fér, zápas byl tendenčně vedený. Je to můj názor, nikomu ho nevnucuji,“ řekl Fiala.
S Duklou získal tři tituly a třikrát ovládl domácí pohár. V dubnu dostal předčasný dárek k životnímu jubileu. Spolu s pěti dalšími spoluhráči se na pozvání Benfiky vypravili do Lisabonu. Před 40 lety Dukla slavný klub senzačně vyřadila ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů. „Byli jsme třeba v muzeu se všemi jejich trofejemi i na ligovém zápase, kde si člověk uvědomil, jak je stadion velký. Před výkopem nad ním krouží vycvičení orli. Připravili nám úžasný program, nadchlo mě to,“ uvedl rodák ze Slatinic u Olomouce.
Bývalý obránce je držitelem bronzové medaile z mistrovství Evropy 1980, byť na šampionátu nenastoupil. Na mistrovství světa 1982 si už zahrál. „Bez výborných spoluhráčů bych žádných úspěchů nedosáhl. Za všechno, čeho jsem dosáhl, vděčím Dukle Praha. Byl to jediný klub, za který jsem v domácí lize hrál,“ připomněl.
100 tisíc fanoušků v Sao Paulu
Vzpomíná nejen na evropské poháry s Duklou. „Dnes už na to není v termínové listině prostor, ale za nás byla v zimě dlouhá přestávka. Vyplňovali jsme ji zájezdy do fotbalově atraktivních nebo exotických zemí. O to je současná generace ochuzená. Hráli jsme třeba v Brazílii na slavném stadionu Maracaná v Riu de Janeiro. Tehdy byl bohužel v rekonstrukci, takže v hledišti bylo jen 80 tisíc lidí. Ale v Sao Paulu přišlo snad přes 100 tisíc fanoušků,“ vybavil si.
V roce 1982 byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa. „Asi mé nejcennější individuální ocenění, málokdo ho dostane. Ale i za to musím poděkovat spoluhráčům.“
Byl kapitánem Dukly i reprezentace, sehrál za ni 58 zápasů a dal jeden gól. „Všichni jsme rádi, že jsme po 20 letech postoupili na mistrovství světa. Jen se s ohledem na časový posun bojím, abych u přenosů neusnul, pokud se na ně vůbec vzbudím,“ řekl Fiala s úsměvem.
Věří, že národní tým má velkou šanci postoupit ze skupiny. „Jen se trochu bojím, jak hráči zvládnou velkou nadmořskou výšku v Mexiku. Hráli jsme i v La Pazu ve výšce přes 3600 metrů nad mořem. Bolívie z toho těží, schválně tam dává své důležité zápasy. Dva, tři spoluhráči odpadli hned na letišti, sotva jsme vystoupili z letadla. Vybavuji si, jak gólman v utkání vykopl míč od branky neuvěřitelně daleko do pole, tak řídký vzduch tam byl. Divím se tedy, že reprezentace nepočítá s žádným aklimatizačním pobytem v horách. Ale doba pokročila, zřejmě něco vymysleli a budou mít i nějaké pomůcky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup