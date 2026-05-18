Ščasný: Baník byl lepší, ale… Dukla schytala ránu, sudí ve mně vyvolal pochybnosti
Ve Skupině o titul už není o co hrát. Slavia má titul, Sparta je druhá, jisté jsou i další místa. Zato o přímém sestupujícím z fotbalové Chance Ligy rozhodne až poslední utkání mezi domácí Duklou a Baníkem. „Tušil jsem, že Baník vyhraje. Má ale díky červeným kartám soupeře hodně ulehčenou situaci,“ zamyslel se v pravidelném hodnocení deníku Sport a webu iSport expert Zdeněk Ščasný.
Jak dopadne boj o záchranu?
„To je složité předvídat, ve hře je strašně moc faktorů. Baníku se venku ne úplně dařilo, ztratil na začátku jara vedení na Slovácku. Dukla zase nebyla tolik úspěšná doma, protože se možná cítila pod větším tlakem. Rozhodne psychická odolnost a trpělivost. Kdo dá první gól, dostane se do obrovské výhody.“
Nakopne Baník výhra nad Zlínem?
„Nastoupil aktivně, byl lepší od začátku do konce utkání. Samozřejmě mu pomohlo vyloučení, pak se jen čekalo, jestli Zlín promění náhodnou šanci nebo standardku. Baník měl výrazně víc příležitostí, byl to pro něj pohodový zápas. Nebyl to ani pořádný test, protože chyby z předchozích zápasů se tentokrát neprojevily, nebyly potrestané. Zlín byl po vyloučení úplně odevzdaný a Baník měl dát daleko víc branek.“
Co jste říkal na červenou kartu stopera Jakuba Černína?
„Byla přísná. Ruku samozřejmě nezpochybňuji, ale nedá se posoudit, jestli šlo o zjevnou a velkou šanci. To je v říši teorie. Nechci se pouštět do soudů, ale kdybych měl rozhodnout já, červenou kartu neudělím. Kopečný by podle mě situaci zakřižoval.“
Vyloučení celou situaci Baníku hodně ulehčilo.
„Baník by zápas zvládl i tak. Byl lepší, hrál nátlakově a po delší době hodně centroval, i když procento úspěšnosti nebylo tak velké. Vyhrál zaslouženě.“
Přišlo od příchodu trenéra Dvorníka zlepšení?
„Hráli v pohybu, aktivně, snažili se o kombinace, hru přes křídla a fungovala kombinace Beweneho s Plavšičem, který centroval oběma nohama. Nemluvil bych ale o výrazném zlepšení nebo změně. Byla to hlavně psychická věc.“
Jak vidíte výkony útočníka Václava Jurečky?
„Dal gól, který mu neuznali. Dostal se pak ještě do jedné nádherné šance, vyřešil ji i dobře, ale prostě to netrefil. Pořád je platný, Baník nemá lepšího útočníka. Když přišel, hodně mu pomohl, ale postupně se trápil kompletní Baník a on do toho zapadl. Teď to bude hodně o něm.“
Abych písknul ruku, musím si být stoprocentně jistý...
Jak velkou ránu schytala Dukla v Teplicích?
„Líbila se mi hlavně v první půli. Hrála odvážně, kombinovala, ale hrubě do toho zasáhl rozhodčí (Ondřej Berka) několika výroky, které se podepsaly na výkonu a psychice Dukly.“
Pojďme rozebrat rozhodnutí sudího.
„Nejsem pravidlový expert, ale byly tam tři sporné situace. Ani jedno vyloučení jsem nezpochybňoval, Milla se ohnal po soupeři a Hunal byl jednoznačný. Že to rozhodčí zrovna neviděl, ve mně vyvolává pochybnosti, že nechtěl být moc