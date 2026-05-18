Berka v Teplicích nechyboval, říká komise. Komunikace s VAR: Hrál rukou, teď se i přiznal
Dlouho už nevyvolal výkon rozhodčího takový ohlas jako vystoupení Ondřeje Berky v sobotním zápase Teplice – Dukla (2:0). Kouč hostů Pavel Šustr, majitel Matěj Turek i širší fotbalová veřejnost viděla hrubé chyby, v kontextu boje o záchranu na dálku s Baníkem doslova fatální. Nyní se vyjádřila v komuniké i komise rozhodčích, podle ní v klíčových třech momentech sudí nechyboval. Výjimečně přidala i komunikaci mezi hlavním sudím a VAR.
Komise dosluhujícího předsedy Libora Kovaříka řešila tři kontroverzní situace, Berka byl ale u více událostí. Jak popisoval iSport v nedělní analýze, Dukla doufala i v penaltu za dohrání Kevina-Prince Milly v 57. minutě. K tomu Berka rozdal Dukla i dvě červené karty – pro Millu za oplácení po právu, tu pro Erica Hunala za jasné podkopnutí útočníka před prázdnou bránou mu musel doporučit až VAR. Tyto karty ale Pražané nerozporují, kouč Šustr si dokonce stěžoval, že situaci Hunala netrestal sudí vyloučením ihned.
Tři klíčové situace ale byly: potenciální vyloučení teplického brankáře Matouše Trmala ve 2. minutě, odvolaný gól Gilberta z 25. minuty a potenciální penalta na stejného hráče v 69. minutě. Jak ti viděla komise rozhodčích?
Zákrok brankáře Trmala podle byl podle ní správně ohodnocen žlutou kartou. V komuniké není zvýrazněn faktor, že by Mikuš pelášil na prázdnou bránu, situace je ohodnocena jako „zmaření slibně se rozvíjející se akce.“ Sudí Berka navíc podle komise nemohl udělit Dukle výhodu, protože spoluhráč Mikuše byl v ofsajdu.
I Gól Gilberta z 25. minutě podle komise neuznal Berka správně, byť žádný z opakovaných záběrů v televizi nebyl průkazný. „Po doteku s rukou míč změnil směr a svou rotaci,“ hlásí komuniké. Komise kvůli reakci Dukly zveřejnila i komunikaci mezi hlavním sudím a VAR. Ta zní zhruba následovně.
Berka: „Ruka, ruka, ruka! Podle mě ruka!“
VAR: „Zkontrolujeme to.“
Berka: „Já jsem viděl ruku, počkáme. Nechali jsme to dohrát do brány, za mě se toho dotkl rukou, udělal jsem rozhodnutí. Kdyby tam byl dotek, gól neplatí. Kdyby nebyl, gól uznáme. Tváří se, že hrál rukou, teď se i přiznal.“
VAR: „Zkoumáme to, je to složité, nemáme tady tu ruku zřetelně vidět. V televizi nám to ukázali z kamery, kterou tu nemáme. Zkoumáme to z dostupných kamer a potřebujeme chvilku.
VAR: „Za nás je to ruka, jsme přesvědčení, že to je ruka.“
Ze stolu smetla komise i třetí situaci a to údajný penaltový faul Lukáše Marečka na Gilberta. „Z detailních záběrů vidět, že nedržel hráče za ruku ani jinou část těla,“ vzkazuje komise.
Tyto verdikty se zřejmě nebudou líbit Matěji Turkovi, majiteli Dukly. Jeho slova ze sobotního večera naznačují, že výkon rozhodčích mohou v závěru sezony, kdy Duklu čeká vypjatý souboj s Baníkem, rozhodovat zákulisní tlaky a nikoliv výkony na hřišti. Zpochybnil regulérnost soutěže a komisi v sobotu přímo svým vzkazem mířil.
„Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem. Bez zákulisních tlaků. Bez podezřelých rozhodnutí. Bez vnějších vlivů, které mohou jakkoliv ovlivnit výsledek zápasu. A předem tak apeluji na komisi rozhodčích, vedení soutěže, FAČR, LFA i všechny příslušné orgány: zajistěte absolutní regulérnost tohoto utkání. Všichni ponesou odpovědnost za to, co se bude dít,“ uvedl.
Kromě zmíněných situací se komise vyjádřila i k vyloučení zlínského obránce Jakuba Černína v zápase s Baníkem, který rovněž označila za správné.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup