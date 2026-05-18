Loučení v Plzni: zlomený Slončík bez minutáže, Hradec chystá miliony. Kam s Vašulínem?
Bývá nabitý pozitivní energií, okolí nakazí bezprostředností i úsměvem. Po drtivé výhře Plzně ve čtvrtém kole Skupiny o titul Chance Ligy nad Jabloncem (5:0) ale Tomu Slončíkovi (21) optimismus scházel. Ani za jasného výsledku se v neděli opět nedostal na plac, po utkání na něm bylo vidět zklamání i přes týmový úspěch. Stejně jako Daniel Vašulín (27) neměl na jaře potřebné vytížení, oba se před západočeským publikem objevili coby hráči Plzně nejspíš naposledy. Podle informací iSportu už nabídku chystá Hradec. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Po závěrečném hvizdu sudího Jakuba Wulkana si hráči Viktorie vychutnávali na ploše rozborku Jablonce, slavili jasnou výhru 5:0. Na obrazovkách běžel sestřih z úspěšných zápasů v sezoně, tým děkoval fanouškům v Doosan Areně za podporu během celého ročníku. Blonďatý mladík v plzeňských barvách měl ale hlavu sklopenou, oči zabořené do trávníku.
Pro Toma Slončíka dopadl zimní návrat do Plzně obřím zklamáním. V neděli se opět nedostal na hřiště a zápas strávil na lavičce. Vyšší minutáž dostal od trenéra Martina Hyského naposledy 1. března – odehrál poločas v nepovedeném zápase ve Zlíně (0:3). Od té doby prakticky ani ťuk. Situace, kdy nešel do hry ani za rozhodnutého stavu, ho evidentně zlomila.
Slončíka utěšovali někteří spoluhráči i členové realizačního týmu, mladý talent vypadal ze situace, kterou fotbal na nejvyšší úrovni přináší, hodně skleslý. Vyústění celého příběhu směřuje k letnímu odchodu - Hyský s hráčem do další sezony pravděpodobně nepočítá. Podobně jako s Danielem Vašulínem, který od března naskočil pouze do tří zápasů. Také on nedostal šanci ani proti Jablonci.