Horejše volá zahraničí. Po historickém úspěchu je v hledáčku slavného klubu, odejde?
V neděli v nadstavbové Skupině o titul Chance Ligy spláchli 3:1 mistrovskou Slavii a postoupili do kvalifikace o Konferenční ligu. Návrat fotbalistů Hradce Králové do Evropy po jednatřiceti letech vyvolal bouřlivé oslavy. Všeobecné nadšení ještě podpořila zpráva o novém dvouletém kontraktu pro kapitána Vladimíra Daridu. V příštích dnech však na východě Čech mohou řešit zapeklitou věc: o trenéra Davida Horejše se zajímá prestižní polská značka.
V únoru 2024 ze zdravotních důvodů skončil u „Votroků“ trenérský matador Václav Kotal. Tehdejší sportovní ředitel Jiří Sabou neváhal, o náhradě měl jasno. Ukázal na Davida Horejše, se kterým už předtím konzultoval sportovní otázky související s rozvojem hlavního týmu. Podepsal s ním exkluzivní kontrakt na tři a půl sezony.
„Když jsem ale do Hradce přišel, spousta lidí o mně pochybovala. Tak to prostě je,“ ulevil si Horejš v neděli po vítězství nad Slavií (3:1).
Pravdou je, že fanoušci si na osmačtyřicetiletého kouče museli zvyknout. Pár měsíců to trvalo. Navzdory výsledkové stabilitě. Teď už se ví, že to byla trefa. Přímo doprostřed terče. Bývalý stoper Českých Budějovic hned při první příležitosti dostal Hradec do elitní šestky. O rok později skončil sedmý a ve druhé úplné sezoně dovedl mužstvo na čtvrtou pozici zaručující pobyt v kvalifikačních kolech Konferenční ligy, což v Hradci tři dekády nepamatují.
Za dvě kompletní sezony sesbíral 96 bodů, a společně se Sabouem, který od ledna pracuje pro Zbrojovku, postupně vybudovali silný tým bez výrazné slabiny.
Největším úlovkem byl minulé léto Vladimír Darida. Vydali se za ním do řecké Soluně, kde veterán působil a kde mu nabízeli novou smlouvu. „Když jsme s Jirkou jeli pro Vláďu do Řecka, ani jeden z nás netušil, že se tohle stane. To říkám zcela upřímně, nikdo to netušil. Zkraje sezony se nám nedařilo, ale on vzal zlomový zápas s Olomoucí na sebe. Dnes má jedenáct gólů. Za mě je to nejlepší hráč ligy,“ obdivně vyprávěl Horejš na tiskové konferenci.
Nová smlouva, nebo odchod?
Východočeši předváděli na jaře nejpohlednější fotbal za poslední roky, se silným akcentem na kombinační stránku, organizaci a standardní situace. Horejšova pečlivá práce si na východě Čech našla