Evropští Votroci a Tvrdíkovy piruety. Co zahraniční sudí na Julisku a Hapal v Sigmě?
„Ondřej Berka Duklu v Teplicích zařízl, je to hrubé ovlivnění skupiny o záchranu,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar v novém díle podcastu Liga naruby. „Zcela výjimečně bych nechal sobotní souboj Dukly s Baníkem pískat zahraniční rozhodčí,“ navrhuje jeho kolega Michal Kvasnica. Hradec Králové nakonec urval pohárovou Evropu, propad Jablonce a Liberce, co musí udělat Rosický a Priske, aby Sparta byla příští sezonu lepší? Zůstane Pavel Hapal na lavičce Sigmy Olomouce i nadále? A co názorové obraty Jaroslava Tvrdíka, které předvedl v minulém týdnu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup