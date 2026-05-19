Nový trenér Olomouce? Má být jasno, Sigma už rozhodla také o manažerovi
Podle informací iSportu už se na Andrově stadionu víceméně rozsekla otázka hlavního kouče olomouckého A-týmu pro příští sezonu, který se hledal od dubnového odvolání Tomáše Janotky. Stejně tak má mít Sigma jasno, co se týče složení sportovního úseku. Novinkou je také setrvání důležitého člena realizačního týmu v klubu, přestože byl v jednu chvíli na odchodu. Všechna tahle témata se probírala v bonusové části nového dílu pravidelného pořadu Liga naruby na www.liganaruby.cz.
Tomáš Janotka byl odvolán z pozice hlavního kouče Sigmy po porážce 1:2 v Pardubicích v neděli 12. dubna. Managementu vadila vzdalující se šance na postup do elitní šestky a celkově nastavená atmosféra v organizaci a kabině, která – kulantně řečeno – nebyla ideální ani příjemná.
Představenstvo nepřekvapivě pověřilo dočasným vedením mužstva generálního sportovního manažera Pavla Hapala, jak se očekávalo vlastně už od říjnového přestupu z Baníku. A přívlastek dočasný pak ve stejné souvislosti několikrát opakoval šéf klubu Ondřej Navrátil.
„Budeme hledat trenéra dále,“ říkal předseda. „Tentokrát chceme někoho zkušenějšího, kdo dokáže zvládnout mezinárodní kabinu a individuality, které tady máme na skvělé úrovni. Samozřejmě, pokud by Pavel Hapal vyhrál zbylých sedm zápasů, měnit by ho byla obrovská chyba. Ale chceme jít více koncepčně a dlouhodoběji,“ dodal s tím, že vyhlédnutých je několik jmen včetně zahraničních variant: „Musíme to vyhodnotit opravdu z dlouhodobého hlediska. Nechceme dělat řešení na pár měsíců.“
Hapal následně dvakrát prohrál (1:2 na Slavii, 1:2 s Bohemians) a třikrát vyhrál (2:1 se Slováckem, 3:1 s Bohemians, 3:1 v Karviné), nyní má před odvetou se slezským MFK díky dvougólovému náskoku velkou šanci ovládnout tzv. prostřední skupinu play off o umístění a oficiálně skončit sedmý v konečné tabulce i po nadstavbě.
Během tohoto období sportovní úsek hledal Janotkova nástupce.