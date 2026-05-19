Primátor Karviné zjišťoval: Kde bydlí novinář Sportu?! Nelíbil se mu článek
Nepřijatelné „pracovní“ metody primátora Karviné a šéfa tamního fotbalového klubu, významně zapleteného do korupčního a sázkařského skandálu, se dotkly i redaktora iSportu. Jan Wolf podle zjištění Radiožurnálu z dokumentů kriminalistů, kteří politika odposlouchávali, zaúkoloval tiskového mluvčího MFK Karviná Adama Januszeka, aby získal bližší informace o Michalu Koštuříkovi. Fotbalový skandál ONLINE ZDE >>>
Ten po prvoligovém utkání MFK Karviná - FC Zlín (2:2) v květnu 2024 referoval, že první muž radnice hrubě nadával u šaten rozhodčím v čele s hlavním Ladislavem Szikszayem. Vyčítal mu hlavně fakt, že v prvním poločase neudělil červenou kartu Vukadinu Vukadinovičovi za náznak úderu loktem směrem k Andrijovi Ražnatovičovi. Domácí byli frustrovaní, neboť soupeř vyrovnal trefou Lukáše Bartošáka v nastaveném čase.
Rozčílený Wolf chtěl zjistit, kde novinář Koštuřík bydlí, odkud pochází. Stojí to v dokumentech kriminalistů, kteří na celém případu pracují. Primátor, jenž byl v březnu v souvislosti se závažnou aférou zatčen, obvinění odmítá. Stejně jako tiskový mluvčí klubu Adama Januszeka, jenž je zároveň zaměstnancem magistrátu. K inkriminovanému hovoru došlo 15. května 2024 v 11.37 hodin. „Wolf volá Adamovi, který novinář ze Sportu byl na zápase. Adam sděluje, že Koštuřík. Wolf sděluje Adamovi, aby zjistil, kde bydlí a odkud pochází. Adam souhlasí,“ stojí v policejním dokumentu.
Policie viní Wolfa z podplácení s cílem zmanipulovat nejméně tři fotbalové zápasy. Momentálně je na svobodě a dokonce hodlá znovu kandidovat na primátora.
Advokát Wolfa: Klient obvinění odmítá
Wolfův řidič Krzan popřel, že by ho primátor pověřil získáním citlivých informací o sportovním novináři. „To vůbec nevím, není to pravda a žádného pana Koštuříka neznám,” řekl Radiožurnálu. Odmítl také, že by ho Wolf úkoloval sháněním informací na jiné osoby. “Ne, na sto procent ne. Nikdy nic takového,” reagoval odmítavě. Podle našich informací byl ovšem v tomto případě osloven se žádostí o „kompro“ tiskový mluvčí MFK Adam Januszek, jenž měl o přítomných novinářích s ohledem na svou funkci dokonalý přehled, nikoliv šofér.
Redaktora deníku Sport a webu iSport Wolfovo chování šokovalo. „Přijde mi to naprosto absurdní a nehorázné,“ uvedl Michal Koštuřík. „Já jsem pouze popsal to, co se dělo po zápase u kabin. Říkal jsem si, jaký blázen to tam sprostě huláká na sudí. Následně jsem zjistil, že jde o Wolfa. Prezentoval se jako mafián, který si myslí, že si může dovolit vše. Jeho projev byl daleko za hranou slušnosti. Je neskutečné, že takový člověk může stát v čele Karviné a k tomu vést fotbalový klub,“ dodal.
Redakce Radiožurnálu požádala primátora o vysvětlení, proč měl citlivé informace na novináře shánět a co říká na příměr policie o mafiánských praktikách. Přes svého advokáta Filipa Petráše, mimochodem ze Zlína, vzkázal: „Co se týče těchto obvinění, můj klient je zcela odmítá. Blíže se k celé situaci a vůbec veškerým obviněním vyjádří poté, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.” Ke konkrétní situaci, kterou zachytily policejní odposlechy, doplnil, že s ní není seznámen a nemůže se k ní tak blíže vyjadřovat.