Masopust řeší budoucnost: zůstane v Liberci, nebo půjde ve stopách Tecla s Kovářem?
Měl být lídrem mladinkého mančaftu, totální optimismus se však nenaplnil také kvůli zdravotním lapáliím, které se zasloužilému internacionálovi vracejí. Lukáš Masopust po příchodu do Liberce ze Slavie během minulé zimy absolvoval jen 70 procent ligových střetnutí, navázal tak na poslední část angažmá v Edenu. Zůstane na severu?
Když loni v březnu Liberec udolal fotbalisty Sparty, čímž Radoslav Kováč zapsal největší vítězství trenérské kariéry, velebil Lukáše Masopusta za přínos týmu. Veterána nasadil na letenský mozek Kaana Kairinena, spolehnul se na jeho zkušenost i pracovitost. Vyplatilo se, rezultát 1:0 zněl do dáli.
„Jeho přínos pro tým je enormní hlavně klidem a také tím, že nenechá kluky vydechnout, pořád je ochotný chodit do proběhů. Je na to zvyklý ze Slavie, má to v krvi,“ vykládal tehdy energický kouč, někdejší hráč i asistent na Letné.