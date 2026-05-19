Útočný nástupce Chorého v Edenu? Slavia poslala nabídku na odchovance Sparty!
Tak přece to téma je! Ano, v Edenu se může objevit nový útočník – a to zřejmě bez ohledu na nejistou budoucnost nejlepšího ligového střelce Tomáše Chorého. Slavia podle informací iSportu v minulých dnech poslala v rámci Chance Ligy lukrativní nabídku na čtyřiadvacetiletého odchovance Sparty, jehož herní projev se realizačnímu týmu dlouhodobě líbí. Pikantní záležitost byla hlavním tématem bonusové části nového dílu úterního pořadu Liga naruby Zoom.
Reprezentanta Tomáše Chorého vyřadil předseda Jaroslav Tvrdík z disciplinárních důvodů z A-týmu, Erik Prekop se za celou sezonu trefil ve slávistickém dresu pouze jednou z penalty a Vasil Kušej v posledním půlroce ztratil důvěru realizačního týmu. Ne, to nejsou před základní fází Ligy mistrů a obhajobou titulu pro Slavii zrovna fajnové ofenzivní vyhlídky.