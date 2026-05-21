Liga očima fanoušků: Takticky vedená řezničina v Teplicích. Rosického zvrácená teorie
Mezi fotbalovými fanoušky z posledních zápasů Chance Ligy nejvíc rezonuje duel Teplic s Duklou. V Ostravě cení přínos kapitána Michala Frydrycha, v Plzni rozpoutal fanatismus Lukáš Červ. Slávisté nebyli spokojení s výkony hráčů na hraně kádru a ve Spartě nesouhlasí se zvrácenou teorií Tomáše Rosického. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a serveru iSport Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Jsme zhnusený: návrat do devadesátek!
Když vidím, co se děje napříč ligou, jsem rád, že Bohemka má po sezoně a netýká se jí záchranářská skupina. Zaráží mě a vlastně mi přijde až neuvěřitelné, co všechno nezůstalo v devadesátkách a u Ivánka ze Žižkova. Vítězství Baníku proti Zlínu se dalo očekávat, ať by k němu mělo dojít jakkoli. Pro šanci na záchranu byl však třeba ještě jeden výsledek a na Stínadlech se opratí utkání zkušeně ujal sudí Berka. Opomenu osobní antipatie vůči jeho osobě, ale i tak směle konstatuji, že jsem naprosto zhnusený. Slušnou formou řeknu, že Dukla nedostala ani deko. Dobrý, stane se, tak si frajer třeba už nezapíská. Jo, houby! Kovaříkova komise všechno přikryla. Nepochopitelné. Můžeme se bavit o jednotlivých situacích a možnosti obhájit si některé z nich, ale v součtu to byla takticky vedená řezničina. Upřímně je mi líto, kterého borce nechají odpálit si ligovou rozhodcovskou kariéru v sobotu na Julisce. I když on to mistr Kovařík, který ví o svém konci (a o to víc tomu nerozumím), stejně zase vyřeší. Upravte nadstavbu! Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Baník Ostrava
Správný kapitán. Na Dukle jde o všechno!
Minulé utkání na Slovácku nám hrubě nevyšlo, k tomu podivná výhra Dukly v Mladé Boleslavi – a rázem jsme byli v situaci, kdy už záchrana nebyla jen v naší moci. Museli jsme tak doufat, že Teplice doma s Duklou neprohrají, a zároveň věřit, že sami zvládneme zápas se Zlínem. Co si budeme nalhávat, pomohl nám vlastní gól Kopečného, protože (ne)forma našich útočníků je opravdu tristní a už ani nevím, kdy naposledy se někdo z nich trefil. Vlastně také proti Zlínu v základní části, což dělá devět zápasů… Utkání se Zlínem jsme jinak kontrolovali, ale bylo to pořád jen o gól, až na konci vítězství pojistil Michal Frydrych. Střelec posledních kol a správný kapitán, který tým táhne za záchranou. Rád bych poděkoval také Teplicím, které nic nepodcenily a zabraly za tři body, čímž nás naštěstí udržely ve hře. Už se těším na Julisku, mám takový pocit, že by se tenhle výjezd mohl zařadit k našim legendárním. Baník do boje! A nakonec ještě gratulace Škrkymu k prvnímu ligovému startu v tom nejhezčím dresu!
Václav Dohnal. 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Červ rozpoutal fanatismus, takhle se hraje o titul
Poslední domácí zápas se hlavně v prvním poločase proměnil v jasnou exhibici – čtyři góly a krásná odměna fanouškům! O nic nešlo, ale lidé přišli a namlsali se kvalitního fotbalu. Především koncovka byla neuvěřitelně efektivní – škoda, že taková nebyla třeba na Spartě. Asi hodně pomohlo odlehčení tlaku, které se projevilo ladnou a přesnou souhrou. Takhle je třeba hrát celou sezonu a následně můžeme snít o titulu. Už v 55. minutě náš kapitán Vydra dorážkou zaokrouhlil výsledek na oblíbeného bůra. Poté se hra trochu zpomalila. Naštěstí na závěr zápasu přišel do kotle k našemu spíkrovi Lukáš Červ, který na tribuně rozpoutal pravý, nefalšovaný fanatismus! Včetně výzvy „Všichni chlapi do půl těla“, těsně před koncem zápasu dokonce s pokřikem „Všichni do půl těla, včetně žen.“ Zástupkyně něžného pohlaví prosbu nevyslyšely, ale třeba příště, až bude ještě tepleji. Na závěr jsme si užili poslední děkovačku doma. Výjezd k výtržníkům z Edenu, pak nás čeká skoro dva měsíce pauza vyplněná mistrovstvím světa. Náš klub tam bude mít několik zástupců, super!
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Hráči na hraně kádru se moc neukázali
V Hradci na rozdíl od domácích Slavii už o nic nešlo a bylo to poznat jak na sestavě, tak předváděné hře. Rozdíl v motivaci byl opravdu markantní. Tentokrát to byli Východočeši, kdo hrál na hraně sebeobětování a téměř až bez respektu ke zdraví vlastnímu i soupeřů. Zaslouženě šli do vedení, další dvě branky jim nabídl neskutečnými minelami Štěpán Chaloupek. Ještě že si je vybral teď, a ne v důležitějších zápasech. Pokud mělo jít pro hráče širšího kádru o příležitost ukázat, že s nimi má Slavia do budoucna počítat, moc fotbalistů ji nevyužilo. Prekop s Kušejem byli už tak trochu tradičně nuloví, Bužek a Mbodji se Sanyangem snaživí, ale nepřesvědčiví. Nevidím důvod, proč by Slavia měla dále mít v kádru Chama. A tak paradoxně nejlépe z toho vyšel Suleiman, kterého trenéři po dobrém vstupu do A-týmu a nadějných výkonech kdoví proč úplně odstřihli od zápasových minut a také v neděli nastoupil jen z lavičky. Gól při premiéře Dana Kohouta je také super, ale nevěřím, že v áčku pro další sezonu zůstane.
Ondřej Kreml. 43 let, vědecký pracovník
Sparta Praha
S dirigentem nám to šlapalo mnohem líp
Severní vítr je sice krutý, ale tentokrát nám to vyšlo. Jestli proto, že soupeř šetřil hráče, kteří nejspíš skončí v zahraničí, či tím, že odstoupil od někdy až přehnaně tvrdé hry, nevím. Každopádně první poločas jsem viděl jako typické utkání, kdy soupeřům již o nic nejde. Jen náš Belmondo neměl svůj den, a tak dvě vyložené šance trestuhodně zazdil. Jemu to prominu, protože jindy pomáhá. Jiné je to s Kuolem, který by podobně jako Rrahmani kraloval v sálové kopané, jak už někdo napsal vtipně přede mnou. Jenom by se musel ještě naučit základní fotbalové dovednosti, ideálně třeba v B-týmu. Tam by ho ale Tomáš Rosický nepustil, protože prosazuje zvrácenou teorii, že posily z áčka nejsou třeba. A to i tehdy, když teče do bot. Rozumí tomu někdo? I pan Čupr, děkuji mu na dálku, má jiný názor. Zcela jiný byl druhý poločas, kdy nastoupil dirigent s číslem 22, a začal koncert, zakončený dvěma brankami. Surovčík zase výborný, více střel na branku než faulů potěšilo. Závěr ligy bude ještě zajímavý, viďte, páni rozhodčí?
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce