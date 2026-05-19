Tykač je připraven přesvědčit Tvrdíka, aby Chorý s Douděrou zůstali. Z čeho měl slzy v očích?
Příběh dvou vyřazených slávistů nekončí. Minimálně zatím. V rozhovoru pro idnes.cz se za Tomáše Chorého a Davida Douděru postavil Pavel Tykač. „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil,“ říká majitel klubu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Druhý den po předčasně ukončeném derby kvůli v pádu domácích fanoušků na hrací plochu, později kontumovaném v neprospěch Slavie, vystoupil Jaroslav Tvrdík v půlhodinovém interview. Kromě popisu krizových opatření pronesl větu o tom, že oba vyloučení hráči jsou vyřazeni z A mužstva a za klub už nikdy nezahrají.
Nekompromisní rozhodnutí vyvolalo řadu protichůdných emocí. Mnozí experti, komentátoři fotbalového dění i fanoušci se za hráče postavili. Příznivci sešívaných dali najevo svůj postoj v nedělním zápase v Hradci Králové, když několikrát vyvolávali jméno Davida Douděry. Nikoliv Tomáše Chorého.
Za hráče se nepřímo postavil i trenér Jindřich Trpišovský: „Hráči za ním stojí. Ve zdravé kabině za sebou kluci budou vždycky stát. Jsou to kamarádi, spolubojovníci, lidi, se kterými něco prožili. Nechcete, aby hráči, kteří mají v klubu odehráno tolik zápasů a sezon, končili takhle. David se s týmem rozloučil, vysvětlil mu to a uvidíme.“
Nové světlo do celé záležitosti vnesl úterním rozhovorem Pavel Tykač. „Zatím je to nedopsaný příběh,“ uvedl na začátek. „Chápu postoj Jardy Tvrdíka i trenéra reprezentace. Většina lidí nevidí do kabiny a neví, co se tam dělo. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by se hráči Slavie chovat měli. Jarda s nimi mluvil a po zápase v Hradci jasně vymezil červenou čáru. Pak přišlo derby a stalo se to, co se stalo Tomášovi a Davidovi (Tomáši Chorému a Davidu Douděrovi).“
Pravdou je, že po incidentu Jana Bořila v Hradci, kdy obdržel za nemístné protesty a vyhrožování rozhodčímu červenou kartu, Tvrdík zasáhl. Kabině nastavil jakousi nulovou toleranci. A jak říká Tykač, ve druhém zápase poté byla Chorým a Douděrou porušena. Jenže… „Já si strašně vážím toho, co oba kluci pro Slavii udělali. Když uděláte anketu mezi hráči ligy o MVP sezony (nejužitečnější hráč sezony), myslím, že vylezou dvě jména ze Slavie a jedním z nich bude Tomáš Chorý. Podle mě je Tomáš Chorý MVP ligy. Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec a potkali se, měl jsem slzy v očích. Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a řekl: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet.“ Mimo hřiště je to famózní kluk. Na hřišti se občas nechá strhnout emocemi.“
Tykač má k Chorému lidsky evidentně blízko, proto má v hlavě plán, jak věci změnit a oba šampiony udržet v kádru pro příští sezonu, či dokonce sezony. „Existuje program NHL pro hráče, kteří mají problémy s emocemi, a já bych s nimi chtěl mluvit o tom, co dál. Potřebuji vědět, že chápou, že překročili určitou hranici. Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil. Ten příběh má otevřený konec. Nevím, jak dopadne, ale tihle dva kluci mi za to stojí. A pokud to půjde, zabojuju za ně.“
V nedělním posledním zápase sezony Slavia přivítá Plzeň, před prázdným stadionem převezme mistrovskou trofej a pak bude slavit s fanoušky. Původně se žádné oslavy neplánovaly, Tvrdík je v reakci na události v derby stopl. Ale právě Tykač jeho názor změnil.
Povede se mu to i podruhé?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46