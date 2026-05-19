Tykač je připraven přesvědčit Tvrdíka, aby Chorý s Douděrou zůstali. Z čeho měl slzy v očích?

Bonus: Tvrdík otočil o 180 stupňů, odstřihl Chorého a obětoval Douděru. Proč vytahuje jejich soukromí?
Majitel Slavie Pavel Tykač sleduje derby proti Spartě
Tomáš Chorý dostal červenou kartu poté co trefil Asgera Sörensena loktem
Záložník Slavie David Douděra na hřišti často dráždí soupeře emočními výstupy
Jaroslav Tvrdík s Pavlem Tykačem na tribuně během zápasu Slavie s Jabloncem
Souboj Tomáše Chorého a Asgera Sorensena řešil VAR
David Douděra na hřišti mnohdy vypadá, že se nechává unášet emocemi, ty však plně kontroluje
Radek Špryňar
Chance Liga
Příběh dvou vyřazených slávistů nekončí. Minimálně zatím. V rozhovoru pro idnes.cz se za Tomáše Chorého a Davida Douděru postavil Pavel Tykač. „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil,“ říká majitel klubu. Program nadstavby Chance Ligy >>>

Druhý den po předčasně ukončeném derby kvůli v pádu domácích fanoušků na hrací plochu, později kontumovaném v neprospěch Slavie, vystoupil Jaroslav Tvrdík v půlhodinovém interview. Kromě popisu krizových opatření pronesl větu o tom, že oba vyloučení hráči jsou vyřazeni z A mužstva a za klub už nikdy nezahrají.

Nekompromisní rozhodnutí vyvolalo řadu protichůdných emocí. Mnozí experti, komentátoři fotbalového dění i fanoušci se za hráče postavili. Příznivci sešívaných dali najevo svůj postoj v nedělním zápase v Hradci Králové, když několikrát vyvolávali jméno Davida Douděry. Nikoliv Tomáše Chorého.

Za hráče se nepřímo postavil i trenér Jindřich Trpišovský: „Hráči za ním stojí. Ve zdravé kabině za sebou kluci budou vždycky stát. Jsou to kamarádi, spolubojovníci, lidi, se kterými něco prožili. Nechcete, aby hráči, kteří mají v klubu odehráno tolik zápasů a sezon, končili takhle. David se s týmem rozloučil, vysvětlil mu to a uvidíme.“

Měli by Tomáš Chorý a David Douděra reprezentovat Česko na MS?
Nové světlo do celé záležitosti vnesl úterním rozhovorem Pavel Tykač. „Zatím je to nedopsaný příběh,“ uvedl na začátek. „Chápu postoj Jardy Tvrdíka i trenéra reprezentace. Většina lidí nevidí do kabiny a neví, co se tam dělo. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by se hráči Slavie chovat měli. Jarda s nimi mluvil a po zápase v Hradci jasně vymezil červenou čáru. Pak přišlo derby a stalo se to, co se stalo Tomášovi a Davidovi (Tomáši Chorému a Davidu Douděrovi).“

Pravdou je, že po incidentu Jana Bořila v Hradci, kdy obdržel za nemístné protesty a vyhrožování rozhodčímu červenou kartu, Tvrdík zasáhl. Kabině nastavil jakousi nulovou toleranci. A jak říká Tykač, ve druhém zápase poté byla Chorým a Douděrou porušena. Jenže…  „Já si strašně vážím toho, co oba kluci pro Slavii udělali. Když uděláte anketu mezi hráči ligy o MVP sezony (nejužitečnější hráč sezony), myslím, že vylezou dvě jména ze Slavie a jedním z nich bude Tomáš Chorý. Podle mě je Tomáš Chorý MVP ligy. Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec a potkali se, měl jsem slzy v očích. Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a řekl: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet.“ Mimo hřiště je to famózní kluk. Na hřišti se občas nechá strhnout emocemi.“

Tykač má k Chorému lidsky evidentně blízko, proto má v hlavě plán, jak věci změnit a oba šampiony udržet v kádru pro příští sezonu, či dokonce sezony. „Existuje program NHL pro hráče, kteří mají problémy s emocemi, a já bych s nimi chtěl mluvit o tom, co dál. Potřebuji vědět, že chápou, že překročili určitou hranici. Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil. Ten příběh má otevřený konec. Nevím, jak dopadne, ale tihle dva kluci mi za to stojí. A pokud to půjde, zabojuju za ně.“

V nedělním posledním zápase sezony Slavia přivítá Plzeň, před prázdným stadionem převezme mistrovskou trofej a pak bude slavit s fanoušky. Původně se žádné oslavy neplánovaly, Tvrdík je v reakci na události v derby stopl. Ale právě Tykač jeho názor změnil.

Povede se mu to i podruhé?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia34238371:3177
2Sparta34227567:3373
3Plzeň34189760:3563
4Hr. Králové341681049:3956
5Jablonec341571243:4652
6Liberec3412101244:3746

