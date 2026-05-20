Jak se nespálit jako Sparta. Trpišovský chystá obměnu, aby se vyhnul mistrovské pasti
Obhájit titul je těžší než ho získat poprvé, to vám potvrdí každý mistr. Ale vybojovat trofej potřetí? To už je jiný oříšek. A ve Slavii dobře vědí, že proti nim může hrát množství faktorů. Namátkou – zlepšující se kvalita fotbalové Chance Ligy, možné předržení bývalých opor, ztráta motivace, komplikace v podobě mistrovství světa, hráči vyřazení z kádru… V Edenu se tak chystá možná největší přestavba od příchodu Pavla Tykače. „Ke změnám dojde. Nabízí se to,“ potvrdil Jindřich Trpišovský. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Co se stalo se Spartou po posledních dvou titulech? Jistě, ovlivnil ji konec kouče Briana Priskeho a kapitána Ladislava Krejčího, ale do útlumu, ze kterého se špatně vzpamatovává dodnes, spadla i z jiných důvodů. „Některým hráčům chybí motivace výkony opakovat. Vsadil jsem na stabilitu, věřil jsem, že nás osa týmu potáhne,“ vracel se zpětně k pádu Letenských sportovní ředitel Tomáš Rosický.
A před touto hrozbou nyní stojí i Slavia. Tým byl podruhé nejlepší, množství hráčů stárne, jiní už načínají v klubu čtvrtý rok. Do toho Jaroslav Tvrdík (prozatím) „vyhodil“ dva klíčové borce Tomáše Chorého a Davida Douděru, nejasný je osud lídra Jana Bořila. Polovina týmu odjede na mistrovství světa a vrátí se zřejmě až těsně před startem ligové sezony.
„I tím se to nabízí,“ přiznal Jindřich Trpišovský minulý týden. „Tým je po dvou titulech a