Oslavy titulu Slavie? S fanoušky na hřišti! V rámci akce Zahradní slavnost pro dobrou věc
Fotbalisté Slavie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby s Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase, výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slavia pro utkání uzavřené hlediště, příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna Arenou. Klub o tom informoval na webu. Program nadstavby Chance Ligy >>>
Slavia původně oslavy titulu s příznivci po událostech v nedávném derby, které v Edenu kvůli vběhnutí stovek domácích fanoušků na trávník a napadení několika fotbalistů Sparty zůstalo nedohráno, neplánovala. Vedení klubu ale už v minulých dnech oznámilo, že ke skromnější oslavě nakonec dojde.
Zápas s Plzní začne v Edenu před prázdným hledištěm v neděli ve 14:00. Odbor přátel Slavie zorganizoval promítání utkání pro fanoušky přímo před stadionem. Po skončení duelu tým před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra, ceremoniál by měl podle odhadů klubu proběhnout zhruba v 16:20.
V 17:00 pak bude stadion otevřen pro fanoušky. Symbolické vstupné bude činit 50 korun a půjde kompletně na pomoc třem onkologickým pacientům. Slavia akci nazvala jako zahradní slavnost pro dobrou věc.
Tým už před fanoušky znovu zvedne nad hlavu mistrovský pohár, zazpívá si s nimi klubovou hymnu i chorál s kytarovým doprovodem jednoho z kapitánů Tomáše Holeše. Fanoušci se budou moci setkat s hráči a trenéry a vyfotit se s nimi. Majitel klubu Pavel Tykač a realizační tým chystají proslovy.
Fanoušci si budou moci přímo u hřiště zakoupit občerstvení, 15 procent z prodeje půjde rovněž na onkologické pacienty. Na jejich pomoc klub pošle i polovinu z celkové nedělní útraty příznivců ve fanshopu. Program na stadionu zakončí tradiční děkovačka.
„Oproti poslední zlaté sezoně budou oslavy skromnější. Ale chceme udělat radost fanouškům, kteří nás celý rok podporovali. A jsou nedílnou součástí naší mistrovské cesty,“ uvedl první místopředseda představenstva Slavie Martin Říha. „Pro mě je podstata v tom vrátit se k normálnímu životu a umožnit fanouškům prožít radost z titulu,“ uvedl Tykač v rozhovoru pro iDNES.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46