Revize kádru Slavie: Nehraje, neremcá. Kdo je v Edenu na hraně a kdo na odchodu?
Co se může dít v letním přestupovém období v Edenu? Fotbalisté Slavie získali titul, čímž si zajistili účast v ligové fázi Ligy mistrů. Proto bude potřeba kádr opět vyšperkovat. Na druhou stranu… O několik opor trenéra Jindřicha Trpišovského je zájem v zahraničí. Kdo by mohl odejít? A co dvě záhady? Podívejte se na přehled deníku Sport a webu iSport, který rozdělil slávistický kádr do pěti kategorií. Která jména mohou zůstat, kdo bude bojovat o místo a koho čeká odchod? Program nadstavby Chance Ligy >>>
Nepostradatelní
Štěpán Chaloupek (stoper, 23 let)
- Zápasy: 37 (27 liga, 8 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 2763
- Góly: 8
- Asistence: 3
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 0
Dost možná patřil k nejlepším hráčům celé ligové sezony. Na stopera má i výraznou gólovou nadstavbu, což monitorují evropské kluby. Pro Slavii je ale tuto sezonu neprodejný.
Nepostradatelní
Tomáš Holeš (stoper, 33 let)
- Zápasy: 30 (25 liga, 4 Liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 2519
- Góly: 2
- Asistence: 3
- Žluté karty: 5
- Červené karty: 0
Pomalu se blíží veteránskému věku. Jeho výkony a spolehlivost jsou ale stále nadstandardní, přenáší na zadní řady klid, důležitý je i v kabině. Ve Slavii možná dohraje kariéru.
Nepostradatelní
Lukáš Provod (ofenzivní záložník, 29 let)
- Zápasy: 39 (30 liga, 8 Liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 3535
- Góly: 8
- Asistence: 12
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Má za sebou dvě fantastické sezony, kdyby byl o čtyři roky mladší, už by asi šel za prestižním evropským angažmá. Klíčový muž Slavie se ale nikam nehrne, s klubem je srostlý.
Nepostradatelní
Mojmír Chytil (útočník, 27 let)
- Zápasy: 36 (28 liga, 6 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 1866
- Góly: 13
- Asistence: 1
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Když nehraje, neremcá. Když nastoupí, pomůže, většinou i brankou. Už potřetí je v Edenu na dvouciferných gólových číslech, trenéři ho milují. Se svým herním stylem je na ideální adrese.
Nepostradatelní
David Jurásek (levý obránce, 25 let)
- Zápasy: 16 (15 liga, 1 pohár)
- Minuty: 1515
- Góly: 1
- Asistence: 4
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Jeho vytížení od zimního návratu říká vše. Slavia se rozhodně levonohé zbraně nebude chtít po půl roce vzdávat. Jurásek se v Praze cítí perfektně, hraje možná s největší chutí od odchodu do ciziny.
Nepostradatelní
Michal Sadílek (střední záložník, 26 let)
- Zápasy: 38 (28 liga, 8 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 3100
- Góly: 2
- Asistence: 4
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 0
Největší posila loňského léta zapadla po prvotní aklimatizaci perfektně. Pracovitý levák povýšil slávistické standardky, doplnil české srdce týmu a neexistuje možnost, aby Eden opouštěl.
Nepostradatelní
David Zima (stoper, 25 let)
- Zápasy: 33 (24 liga, 1 pohár, 8 Liga mistrů)
- Minuty: 2869
- Góly: 1
- Asistence: 3
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Je tak nenápadný, že mnohdy není ani poznat, že na něm stojí většina obrany. Poslal k šípku všechny pochybovače, patří mezi nejlepší stopery ligy. Jeho rychlost je pro Slavii klíčová.
Nepostradatelní
David Moses (střední záložník, 22 let)
- Zápasy: 33 (26 liga, 5 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 2267
- Góly: 1
- Asistence: 3
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Ten nejžhavější přestupový artikl v Edenu budou v létě před nájezdy zahraničních klubů bránit zuby nehty. Nigerijec ještě totiž neukázal všechno, má v sobě ještě jednu velkou sezonu v sešívaném.
Setrvání
Samuel Isife (pravý obránce, 21 let)
- Zápasy: 14 (13 liga, 1 pohár)
- Minuty: 902
- Góly: 1
- Asistence: 0
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Slavia konečně našla hráče, který na pravém beku může konkurovat Douděrovi, Afričan nabízí lepší rychlost a driblink. Když naváže na dobré jaro, může být příští sezonu mezi nepostradatelnými.
Setrvání
Jakub Markovič (brankář, 24 let)
- Zápasy: 20 (15 liga, 2 Liga mistrů, 3 pohár)
- Minuty: 1917
- Čistá konta: 8
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Bude z dvojky jednička? Záleží na letních příchodech. Jisté ale je, že za rok a půl ve Slavii svou hodnotu v očích trenérů několikanásobně vylepšil. Obstál v těžkých zápasech, přidal sebevědomí.
Setrvání
Tomáš Vlček (stoper, 25 let)
- Zápasy: 23 (15 liga, 5 Liga mistrů, 3 poháry)
- Minuty: 1498
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 1
Měl problémy se zdravím, jinak se odchovanec cítí ve Slavii dobře. Zřejmě i v příští sezoně bude víc náhradníkem než stálicí sestavy. Poctivec a srdcař, kterého chcete mít v týmu.
Setrvání
Alexandr Bužek (střední záložník, 21 let)
- Zápasy: 6 (vše liga)
- Minuty: 250
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Kvůli smůle na zranění nemohl univerzál ukázat, co v něm je, byla by škoda ho v létě zase poslat do světa. Prostředí a tréninkový proces zná, během mistrovství světa by měl zabojovat o místo.
Setrvání
Mubarak Suleiman (ofenzivní záložník, 19 let)
- Zápasy: 8 (7 liga, 1 pohár)
- Minuty: 439
- Góly: 2
- Asistence: 2
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Nejde jen o vizi skvělé budoucnosti, mladičký Nigerijec ukázal, že může být A-týmu prospěšný už teď. Je lehkonohý, technický, s dobrým zakončením, z lavičky může měnit spád zápasů.
Setrvání
Ivan Schranz (křídlo, 32 let)
- Zápasy: 21 (17 liga, 3 Liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 899
- Góly: 2
- Asistence: 1
- Žluté karty: 2
- Červené karty: 0
V kádru musejí zůstat zkušenosti. Byť slovenský univerzální voják ztratil produktivitu i minutáž, poslední rok své smlouvy bude trenérům ještě velmi prospěšný. Minimálně do závěru zápasů.
Na hraně
Youssoupha Sanyang (křídlo, 20 let)
- Zápasy: 21 (13 liga, 6 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 1206
- Góly: 1
- Asistence: 0
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Rychlost, pracovitost, náběhy… Ale technikou a finální fází je Gambijec podprůměrný. Je mladý, navíc stál Slavii hodně peněz. Otázkou je, zda by mu ale ve vývoji neprospěla minutáž někde jinde.
Na hraně
Youssoupha Mbodji (levý obránce, 22 let)
- Zápasy: 17 (9 liga, 7 Liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 897
- Góly: 3
- Asistence: 0
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 1
Mladík ukázal záblesky velkého talentu i chvíle, kdy defenzivně propadal. Hostování? Výměnný artikl při jiném přestupu? Setrvání kvůli levé noze a schopnosti zahrát stopera. Vše je možné.
Na hraně
Jan Bořil (stoper, 35 let)
- Zápasy: 25 (22 liga, 3 Liga mistrů)
- Minuty: 2046
- Góly: 3
- Asistence: 1
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 2
Pokud by se cítil, slávistickému kapitánovi by ještě jedna sezona slušela, s fanoušky se nerozloučil. Vysoká minutáž ukazuje, že kvalitou nepatří mimo ligu. Bude záležet na zákulisních machinacích.
Na hraně
Dominik Javorček (levý obránce, 23 let)
- Zápasy: 0
- Minuty: 0
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Ztratil rok kariéry, který promarodil s kolenem. V těchto případech se naskakuje do rozjetého vlaku jménem Slavia velice těžko. Byť jsou leví beci nedostatkovým zbožím, hostování by dávalo smysl.
Na hraně
Vasil Kušej (křídlo, 25 let)
- Zápasy: 35 (28 liga, 6 Liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 2072
- Góly: 6
- Asistence: 4
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Nyní jde o přízrak hráče, který v minulém ročníku a na startu aktuálního ohromil fanoušky. Úpadek formy trvá příliš dlouho. Mnohé zápasy už sedí jen na lavičce, změna prostředí je možná na místě.
Odchod
Jindřich Staněk (brankář, 30 let)
- Zápasy: 25 (19 liga, 6 Liga mistrů)
- Minuty: 2467
- Čistá konta: 7
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Na jeho zdraví zkrátka nelze spoléhat. Navíc má ambice jít do zahraničí a zlepšil se jeho kolega Markovič. Klub by mu u případné zajímavé nabídky neměl bránit odejít ani šponovat cenu.
Odchod
Igoh Ogbu (stoper, 26 let)
- Zápasy: 19 (16 liga, 2 liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 1297
- Góly: 1
- Asistence: 0
- Žluté karty: 2
- Červené karty: 0
Ideální čas se rozloučit? Zbývá mu rok do konce smlouvy, kterou za lukrativních podmínek loni prodloužil. Zájem o šéfa Afričanů v kabině Slavie bude ale rozhodně menší než před rokem.
Odchod
Oscar Dorley (střední záložník, 27 let)
- Zápasy: 27 (21 liga, 5 Liga mistrů, 1 pohár)
- Minuty: 2049
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 1
Nelimitovalo ho zdraví, ale až do očí bijící sestupná tendence výkonů. I šikovnému záložníkovi končí za rok kontrakt, navíc hledá možnosti, jak zajistit rodinu. Odchod dává smysl všem stranám.
Odchod
Muhammed Cham (ofenzivní záložník, 25 let)
- Zápasy: 25 (16 liga, 6 Liga mistrů, 3 pohár)
- Minuty: 960
- Góly: 0
- Asistence: 2
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Už je neoficiálně potvrzeno, že se po sezoně vrátí do Trabzonsporu. Jeho hostování bylo nepovedené a neexistoval scénář, ve kterém by za Chama dala Slavia rekordní přestupovou částku.
Odchod
Erik Prekop (útočník, 28 let)
- Zápasy: 24 (19 liga, 3 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 1136
- Góly: 1
- Asistence: 1
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Tíhu očekávání nepřekonal. Velké trápení slovenského útočníka netřeba v Edenu prodlužovat, přes všechnu píli trenéry nepřesvědčil a vytáčel fanoušky. Slavia by měla hledat možnosti prodeje.
Záhady
David Douděra (pravý obránce, 27 let)
- Zápasy: 29 (22 liga, 7 Liga mistrů)
- Minuty: 2083
- Góly: 1
- Asistence: 5
- Žluté karty: 7
- Červené karty: 1
U vyražených hráčů hraje roli tolik faktorů, že je v revizi kádru nelze jasně zařadit. Příchod Isifeho naznačil, že Douděra už není nenahraditelný, ale trenéři by ho stoprocentně rádi měli v kádru.
Záhady
Tomáš Chorý (útočník, 31 let)
- Zápasy: 33 (24 liga, 7 Liga mistrů, 2 pohár)
- Minuty: 2618
- Góly: 17
- Asistence: 4
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 3
Na jednu stranu nejlepší střelec ligy, na druhou chodící riziko červené karty a PR pohroma. O setrvání/konci nerozhodnou výkony, ale zákulisní politika. Šlo by ale o velký zásah do kádru.
Kdo se nevešel
- Petr Ševčík (odchod)
- Divine Teah (odchod)
- Simion Michez (odchod)