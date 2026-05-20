Tvrdík po ostudě v derby „S“ střílel ostrými. Co už dnes z jeho výroků ale neplatí?
Bezprostředně po skandálně nedohraném derby působila fotbalová Slavia jako klub, který během okamžiku pod tíhou událostí zásadně změní přístup k výtržníkům i neposlušným hráčům. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík spustil krizovou komunikaci v rozsahu, který český fotbal ještě nezažil: brutální konflikt s fanoušky, konec Chorého s Douděrou, zrušené oslavy titulu, presumpce viny i kamery na rozpoznávání obličejů. Jenže krizová komunikace a realita se začínají postupně rozcházet. Velká slova narážejí na zákony, postoje majitele Pavla Tykače i další vlivy. Co z definitivních prohlášení ještě platí, a co už odvál čas pouhých deseti dnů?
Chorý a Douděra (ne)odejdou
Jaroslav Tvrdík po skandálu: „Tomáš Chorý a David Douděra už za Slavii nikdy nenastoupí. Vedení klubu nemělo jinou možnost než konat. Oba dostali souhlas k přestupu.“
Realita:Majitel Slavie Pavel Tykač chce přesvědčit Jaroslava Tvrdíka, aby oba hráči v Edenu zůstali, protože za to oba stojí. „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil. Ten příběh má otevřený konec,“ prohlásil pro iDnes Tykač. Tomáše Chorého navíc i přes tři přímé červené karty v sezoně označil za nejužitečnějšího hráče ligy. „Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec a potkali se, měl jsem slzy v očích. Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a řekl: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet,“ svěřil se Tykač.
Oslavy titulu (ne)budou
Jaroslav Tvrdík po skandálu: „Oslavy jsme vzdali a jasně jsme řekli, že si neumíme představit, že se budeme v této situaci radovat a riskovat, že by nám přišli neidentifikovaní výtržníci a udělali nám tam další nepořádek. Peníze, které byly vyčleněné, věnujeme cestou nadačního fondu na nějakou charitativní aktivitu.“
Realita:Oslavy budou, jen se ladí termín. Zaplatí je majitel klubu Pavel Tykač. „Já bych si moc přál, abychom našli nějaký způsob, jak by mohly oslavy, setkání s hráči nebo nějaká slavnost proběhnout, protože my máme mnoho desítek tisíc fanoušků, kteří jezdí na fotbal. Myslím si, že půjde o nějakou formu letní slavnosti. Bylo by fajn, kdyby lidé přišli. Myslím, že to bude spojené s nějakým charitativním projektem. Detaily ale úplně neznám,“ prohlásil majitel klubu pro iDnes.
Presumpce neviny (ne)bude
Jaroslav Tvrdík po skandálu: „Zatím byla praxe taková, že byla presumpce neviny a museli jsme to dokázat. My to otočíme, uděláme presumpci viny. Máme ostré záběry a vidíme, kdo zůstal na Tribuně Sever. Ti, co zůstali sedět, jsou podle mě fanoušci Slavie, ostatní jsou výtržníci. Kdo se neprokáže, že zůstal na tribuně, ten se tam už nedostane. Musíme se s částí fanoušků pustit do brutálního konfliktu. Věříme v podporu těch slušných.“
Realita: Sám Jaroslav Tvrdík později ve svých prohlášeních slova o presumpci viny nepřímo brzdil. Vlastně i trochu pochopitelně, protože Slavia má průchozí stadion a například na Tribuně Sever ani konkrétní místa fanouškům už nějakou dobu negarantuje... Později pak prohlásil: „Chci adresovat poselství slušným fanouškům, kteří byli mezi těmi vběhnuvšími na trávník. Po dohodě s Policií České republiky vyzýváme ty, kteří se na ploše ničeho nedopustili, aby reagovali na výzvu Policie a přihlásili se na linku 158. S policejním ředitelem máme dohodu, že k takovým fanouškům bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění. U takových fanoušků jsme připraveni volit tolerantní postup i jako klub.“
Kamerové systémy (ne)budou
Jaroslav Tvrdík po skandálu: „Kamerové systémy na rozeznávání obličejů máme, Sparta také, akorát je nemůžeme spustit. Majitel Slavie (Pavel Tykač) mi ale dnes ráno řekl, že ty systémy máme pustit. Ať nám dávají pokuty, že je budeme platit. Dokud to soudy nezakážou, tak to budeme používat k identifikaci násilníků a výtržníků. Asi je potřeba situaci vyhrotit a rozhodnout o tom, jestli je tu zájem o ochranu zdraví, nebo ochranu dat.“
Realita: Předseda představenstva Slavie v nedělní debatě v České televizi nakonec řekl, že kamerové systémy na rozeznávání obličejů Slavia prozatím spouštět nebude. „Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ne. Dokud nenajdeme zákonný legislativní rámec, tak ty kamery nespustíme. Jinou možnost nemáme,“ řekl doslova. Bylo to den poté, co fanoušci na ligových stadionech rozjeli kampaň: „Tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje.“
A co zatím platí?
Jaroslav Tvrdík během krizové komunikace prohlásil i další zásadní výroky, které zatím platí. Tady jsou.
„Po vinících budeme požadovat náhradu celé škody včetně sankcí, které klub dostane.“
„Tribuna Sever otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů Sparty Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027.“
„V Edenu už si nikdo kuklu nenavleče a pyro nerozsvítí.“