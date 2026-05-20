Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 35. kolem: Poslední aktualizace v sezoně
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu je naposledy. Chance Liga má totiž před sebou poslední kolo sezony. Dnešní změny se dotkly šesti hráčů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na pětatřicáté kolo iSport Fantasy, neměli byste následující informace minout.
Jakub Surovčík (B, Sparta Praha)
Třiadvacetiletý brankář podává v brance pražské Sparty spolehlivé výkony. O víkendu proti Liberci zapsal čisté konto a se sedmi body se dostal do sestavy kola. Jakuba Surovčíka vlastní 4,1 % Trenérů.
Florian Wiegele (B, Viktoria Plzeň)
Rakouský brankář na jaře přesvědčil. Za poslední tři kola pak ani jednou neinkasoval, zapsal v nich shodně po 7 bodech a je už na rovné stovce. Floriana Wiegeleho v iSport Fantasy vlastní 17 % Trenérů.
Daniel Horák (O, Hradec Králové)
Před sezonou patřil k nejdoporučovanějším hráčům hry od redaktorů deníku Sport. Začátek sezony sice nechytil, ale nakonec se osvědčil. Na kontě má už 109 bodů. Daniela Horáka vlastní 9,9 % Trenérů.
Ondřej Karafiát (O, Mladá Boleslav)
Zkušený bek pomohl na jaře stabilizovat výkony obranné řady východočeského týmu. Za čtrnáct utkání stihl nasbírat solidních 67 bodů. Zazářil především o posledním víkendu, kdy proti Slovácku jich zapsal 14. Karafiáta vlastní 1 % Trenérů.
Dávid Krčík (O, Viktoria Plzeň)
Pokud se nestane zázrak, stane se slovenský obránce nejproduktivnějším hráčem sezony 2025/26 v iSport Fantasy. Bývalý bek Karviné má na svém kontě už 165 bodů. Nepřekvapí, že Dávida Krčíka vlastní 33 % Trenérů.
Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)
Před sezonou spousta Trenérů nevěřila, že by Darida mohl být ze své pozice příliš produktivní. Opak se stal pravdou. Zkušený středopolař má našlápnuto k druhému místu v produktivitě. Daridu vlastní 38 % Trenérů.