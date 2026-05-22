Škrkoň válí: góly za dorost, repre na MS i béčko ve druhé lize. Udrží ho Baník? Zájem je z...
Sezonu rozjel brankami v dorostu, následně se na mládežnickém mistrovství světa blýskl čtyřmi trefami, začal sázet góly ve druholigovém béčku a v sobotu debutoval za Baník v nejvyšší soutěži. Fotbalista Vít Škrkoň prožívá výjimečné průlomové období. A byť s osmnáctiletým útočníkem počítá trenér Josef Dvorník do svého kádru i pro příští ročník, ať už bude ostravské áčko působit v kterékoli soutěži, jeho dlouhodobá budoucnost podle informací iSportu na Bazalech zatím tak jistá není.
Mělo to „koule“, ne že ne. Baník nad Zlínem vedl jen 1:0, jeho složitou situaci netřeba připomínat. A v tom kouč Josef Dvorník ukázal na lavičku a řekl osmnáctiletému Vítu Šrkoňovi, ať se převleče, protože jde do hry. Poprvé v životě v Chance Lize. Za těsného stavu, ne za rozhodnutého či krizového scénáře, kdy by do hry potřeboval dostat gólového střelce. Když hlasatel při jeho nástupu zmínil slova debut a odchovanec, vítkovické tribuny tleskaly a bouřily víc než v průběhu zápasu.
„Vedli jsme o gól, vedení jsme nesměli ztratit, šlo o strašně moc. A v té chvíli mi trenér řekne, že mám jít na hřiště? To znamená jediné – že vám stoprocentně věří. A já jsem tam šel najednou s tím pocitem, že pro to musím udělat úplně všechno, ne abych něco nepokazil, ale abych něčemu aktivně pomohl. Prostě ne jenom nebýt na škodu, ale být tam platný a k užitku,“ popisoval Škrkoň na oficiálních webových stránkách.
Pro fanoušky šlo o jedno z mála pozitiv této sezony. Dvorník to však nebral jako PR body, zkrátka si do kádru o patro výš vytáhl snajpra, jehož dobře zná z rezervy. Na přelomu dubna a května se forvard ve druhé lize trefil šestkrát, což je v porovnání s bídnou produktivitou áčka výjimečný počin. A byť tým bojuje o záchranu, trenér měl jasno, že teď je ta pravá chvíle.
„Je v laufu, góly dává. Pracoval jsem s ním dlouhou dobu, takže vím, co od něho můžu očekávat. Viděl jsem možnost ho tam dát, tak jsem ho chtěl alespoň na lávku. Uvidíme, jak to bude dál. Zůstává s námi, přibereme další hráče. Kádr se bude nějakým způsobem tvořit i na další sezony. Budeme jenom rádi, když tam budou i hráči z B-týmu, který je úspěšný,“ naznačil Dvorník, jak přemýšlí s ohledem na léto. V hlavě má své varianty od chvíle, co byl povýšen.
„Samozřejmě bude záležet na tom, zda